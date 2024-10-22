Госдеп высказался о сотрудничестве с БРИКС

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США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.
«Мы считаем, что все суверенные государства вправе сами делать выбор относительно стран и объединений, с которыми они желают сотрудничать», — пояснил он.Патель добавил, что США рассчитывают развивать сотрудничество с некоторыми членами БРИКС, например Бразилией, Индией и ЮАР, а с Китаем намерены делать акцент на «ответственное управление конкуренцией».
«Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что «бизнеса как обычно» с РФ больше быть не может», — подчеркнул представитель Госдепа.Напомним, саммит БРИКС начался сегодня и продлится до 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.
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