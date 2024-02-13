США не стали рассматривать предложение России о прекращении огня на Украине

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Соединённые Штаты Америки отвергли предложение России о прекращении огня на Украине, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как сообщили в агентстве, предложение российская сторона сделала американской в 2023 году через посредников на Ближнем Востоке. Одним из требований России было сохранение территориальных приобретений, в обмен на признание территорий Москва была готова рассмотреть вариант прекращения огня на полях спецоперации.
Однако, Вашингтон даже не приступил к переговорам, отказавшись оказывать давление на Киев.
В Reuters подчеркнули, что Россия пыталась наладить контакт с Соединёнными Штатами по этому вопросу как в 2023 году, так и в начале 2024, но никакой обратной связи от Америки получено не было.
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Однако, Вашингтон даже не приступил к переговорам, отказавшись оказывать давление на Киев.
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Евгения Парфентьева