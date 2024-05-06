МИД РФ: учения России с ядерным оружием призваны остудить «горячие головы»

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Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что агрессивное стремление стран Североатлантического альянса подорвать безопасности России стремительно набирает обороты.
Российские власти надеются, что предстоящие учения по применению нестратегического ядерного вооружения остудят «горячие головы» западных политиков.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.
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Российские власти надеются, что предстоящие учения по применению нестратегического ядерного вооружения остудят «горячие головы» западных политиков.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.
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Анастасия Чинкова