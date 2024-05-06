Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

Управление Федеральной службы безопасности по Ивановской области рассекретило свидетельство личного экс-адъютанта Гитлера о том, как СССР помог англо-американским войскам выйти из трудного положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах. Информация опубликована на сайте ФСБ к годовщине взятия Берлина.