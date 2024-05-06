Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

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Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Тренировки проводятся в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».
Прежде военный учения начались в Финляндии. В мероприятии задействованы силы НАТО. Отмечается, что часть тренировочных маневров проводилась вблизи российской границы. За таким боевым слаживанием, в котором задействованы военные ряда стран, призвал наблюдать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Подробности об этом читайте в материале «Радио 1».
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