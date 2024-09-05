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Госдеп США предложил крупное вознаграждение за данные о российском хакере

Госдеп США предложил до миллиона долларов за сведения о хакере Стигале
05 сентября 2024, 20:56
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые бы привели к аресту российского хакера Тима Стигала. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Отмечается, что вознаграждение объявлено в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Гражданина России Тима Вахаевича Стигала обвиняют в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными рядовых американцев, а также в шантаже владельцев этих сведений.



Секретной службой Штатов он внесён в перечень самых разыскиваемых преступников.

Также имеется информация, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон обвиняет в хакерских атаках на инфраструктуру США и Украины. За сведения о местонахождении и личности сына Тима Госдеп предложил 10 миллионов долларов.

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#госдеп
#сша
#россия
#хакер
Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ
05 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в продолжении сотрудничества со спецслужбами РФ, сославшись на соглашение с ФСБ, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что россиянин Павел Рубцов, когда ему дали ознакомиться с материалами его уголовного дела, получил доступ к секретным документам, так как по УПК Польши обвиняемый имеет право изучать все без исключения материалы уголовного дела. Прокуратура Польши тогда поспешила опровергнуть информацию, что Рубцов видел что-то, касающееся гостайны.
«Тяжело это комментировать. Действующие правила позволяют защищать безопасность и интересы Польши, сделать в такой ситуации исключение и даже не допустить подозреваемого к материалам дела, особенно если это закрытые, тайные материалы. Ситуация курьезная потому, что тогда уже не было никаких сомнений в том, что этот господин является российским агентом, так как было известно, что он будет участвовать в обмене, который был организован между Россией и США», — заявил Дуда.
По его словам, те, кто предоставлял документы для ознакомления, понимали, что перед ними «сотрудник российской спецслужбы».

Дуда добавил, что в 2012 году, когда во главе правительства также был Туск, военная контрразведка Польши заключила соглашение о сотрудничестве с ФСБ РФ. Туск, по его словам, дал согласие этому договору.
«Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», - заключил Дуда.
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#рф
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Правительство США выдвинуло обвинения политологу Саймсу и его жене
05 сентября 2024, 20:06

Фото: iStock/Jon Rehg

Правительство США предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии обвинения в нарушении закона о санкциях. Об этом сообщается в документе американского Минюста.
Отмечается, что Саймса и его супругу обвиняют в участии в двух схемах по обходу санкций. Предполагается, что по первой схеме политолог оказывал услуги «Первому каналу», за что получил свыше миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.

Также Минюст США уличил супругов в участии в схеме по отмыванию финансов, во время которой они пытались скрыть доходы от подсанкционных действий.

Кроме того, в документе ведомства указано, что в настоящее время супруги находятся на свободе и, предположительно, в России.

По обвинениям им может грозить по 60 лет лишения свободы каждому.

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#сша
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#обвинение
#нарушения
#россия
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Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира
05 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Diy13

Представители России «обязательно» должны участвовать по втором саммите мира, поскольку без Москвы завершить конфликт дипломатическим путём будет очень сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал NBC.
Глава государства отметил, что многие страны просили Киев принять российских представителей на саммите. Зеленский подчеркнул, что выступает за такой план развития событий.

Ранее, в конце августа, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона неоднократно заявляла о своём желании и готовности перейти к переговорному процессу, однако после наступления ВСУ в Курской области такие переговоры больше неактуальны.

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#владимир зеленский
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#переговоры
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НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по России
Столтенберг: в НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак
05 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/graphia76

В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Reuters.
Напомним, что в середине июля Пентагон заявил, что США не позволяют ВСУ использовать американское дальнобойное оружие, в частности, оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, однако это решение может измениться. Тогда Столтенберг говорил, что часть стран НАТО, в том числе Великобритания и Франция, передали такое оружие без ограничений.

Сейчас генсек альянса отметил, что дискуссия на эту тему продолжается, подчеркнув важность того, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов в глубине территории России.

Также он прокомментировал вторжение ВСУ на территорию Курской области. По его словам, пока сложно точно сказать, как будет развиваться ситуация на этом направлении.

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#украина
#нато
#йенс столтенберг
#владимир зеленский
#ракетный удар
#оружие
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ЦИК Армении приступил к сбору подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз
05 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/irgit

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении поступили документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Напомним, что в парламенте Армении в июне состоялись слушания о целесообразности проведения референдума, по итогу которого будет решён вопрос о вступлении страны в Евросоюз. Такую инициативу предложила платформа демократических сил, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей.

В ЦИК сообщили, что в четверг 51 гражданин Армении внёс предложение о формировании отдельной инициативной группы по вынесению на обсуждение законопроекта о вступлении страны в ЕС. Полномочным представителем этой группы стал Артак Зейналян.

Отмечается, что необходимо собрать подписи 50 тысяч граждан Армении для внесения законопроекта на обсуждение Национального собрания.

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#армения
#референдум
#евросоюз
#цик
#страны
#политика
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Стивен Сигал прокомментировал обвинения США в адрес RT
05 сентября 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что обвинения США в адрес RT и обвинения медиа во вмешательстве в выборы страны кажутся смешными, ка и санкции против СМИ.
«Сейчас мне это кажется смешным как никогда, потому что администрация Байдена по специальной программе ввезла более 8 млн беженцев. Их привезут в страну, выдадут им американские документы и деньги, если они проголосуют так, как им велят», — пояснил в беседе с RT Сигал.

Нелепыми эксперты считают и ограничение западными странами на импорт российских алмазов. В частности, такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Эти последствия достаточно серьёзные, потому что на самом деле достаточно большое количество алмазов проходило через европейские страны, и Европа была одним из лидеров по различной деятельности, связанной с драгоценными камнями. Мне кажется, что эти ограничения со стороны ЕС совершенно нерациональны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.

Ранее немецкий политический блогер Томас Рёпер заявил, что антироссийская тема приносит голоса демократам в США и поднимает их рейтинг.

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#сша
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#ограничения
#импорт
#ес
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В Московской области назвали муниципалитеты-лидеры по вводу жилья
05 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. м. жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«Это самый высокий показатель среди регионов – 10% от общего ввода жилья в России. 1,2 млн из них пришлись на многоквартирные дома, 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что больше всего квадратных метров жилой площади ввели в Ленинском городском округе – 312. В Балашихе введено 147 тыс. «квадратов», в Щёлкове – 127 тыс. кв. м.

В топе муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов – Раменское, Истра и Одинцово.

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#подмосковье
#московская область
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Зеленский встретится с группой Rammstein и попросит новое оружие для ВСУ
Spiegel: Зеленский встретится с «Рамштайн» и попросит вооружение для ВСУ
05 сентября 2024, 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече группы Rammstein в Германии в эту пятницу. Об этом сообщении пишет издание Der Spiegel.
Отмечается, что он будет участвовать в этой встрече, чтобы просить у союзников ещё больше вооружении, в том числе ракеты дальнего радиуса действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что безусловно придаст этому мероприятию политический характер.

Напомним, что российская сторона убеждена, что передача оружия Украине мешает мирному урегулированию конфликта, а также вовлекает страны НАТО в конфликт.

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Литва разместила дополнительные укрепления у Калининградской области
Литва разместила зубы дракона и иные укрепления у Калининградской области
05 сентября 2024, 17:28

Фото: iStock/NejauPhoto

Литва установила «зубы дракона» и иные укрепления на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны.
Глава ведомства Лауринас Касчюнас отметил, что мост Луизы, соединяющий российский Советск с литовским городом, является собственностью России. В связи с этим, устанавливать препятствия Литва может только перед мостом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти постоянно запугивают своих граждан мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы тем самым отвлечь внимание от внутренних проблем. Тогда же лидер вновь напомнил, что российские власти не собираются предпринимать попытки нападения на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла.

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