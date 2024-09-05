Госдеп США предложил крупное вознаграждение за данные о российском хакере

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Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые бы привели к аресту российского хакера Тима Стигала. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Отмечается, что вознаграждение объявлено в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
Гражданина России Тима Вахаевича Стигала обвиняют в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными рядовых американцев, а также в шантаже владельцев этих сведений.
Секретной службой Штатов он внесён в перечень самых разыскиваемых преступников.
Также имеется информация, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон обвиняет в хакерских атаках на инфраструктуру США и Украины. За сведения о местонахождении и личности сына Тима Госдеп предложил 10 миллионов долларов.
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Гражданина России Тима Вахаевича Стигала обвиняют в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными рядовых американцев, а также в шантаже владельцев этих сведений.
Секретной службой Штатов он внесён в перечень самых разыскиваемых преступников.
Также имеется информация, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон обвиняет в хакерских атаках на инфраструктуру США и Украины. За сведения о местонахождении и личности сына Тима Госдеп предложил 10 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова