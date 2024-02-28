Госдеп США: Штаты не намерены отправлять войска на Украину

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У Соединённых Штатов нет намерений отправлять на Украину свои войска, об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, в ходе пресс-конференции в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники пока не достигли консенсуса по отправке войск на Украину, однако, исключать этого нельзя.
После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять свои войска в зону спецоперации и становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять свои войска в зону спецоперации и становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.
«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных «на земле» не будет», — прокомментировал ситуацию Миллер.
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Евгения Парфентьева