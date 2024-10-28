Госдеп США пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno
Госдеп США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями» в случае сохранения нынешнего политического курса и из-за якобы имевших место нарушений в ходе парламентских выборов. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что в течение всего года американские власти призывали грузинских коллег прекратить совершать антидемократические действия и вернуться к евро-атлантическому пути. Если же направление политики правительства Грузии не изменится, то США придётся прибегнуть к соответствующим мерам.
Также Миллер заявил, что Вашингтон присоединился к призыву международных и местных наблюдателей о полноценном расследовании якобы имевших место нарушений в ходе выборов 26 октября.
Читайте также:
Грузинская оппозиция требует проведения повторных парламентских выборов
В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов
Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
Анастасия Чинкова