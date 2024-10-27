В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов

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В Грузии после выборов могут попытаться устроить цветную революцию, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина. Он считает, что оппозиционеры просто так не отдадут победу «Грузинской мечте» и будут протестовать.
«Очень велика вероятность того, что сегодня-завтра может быть попытка силовым путем опротестовать результаты выборов, то есть устроить очередную цветную революцию в духе тех, специалистами которой являются на Западе», — прокомментировал парламентарий.Ранее в Грузии к массовым протестам призывал политик Михаил Саакашвили. По мнению бывшего главы грузинской республики, «никто не должен войти в парламент».
Выборы в Грузии состоялись накануне, 26 октября. Большинство голосов избирателей набрала партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая правила в стране 12 лет.
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