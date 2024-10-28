Грузинская оппозиция требует проведения повторных парламентских выборов

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Оппозиция в Грузии требует проведения повторных выборов в парламент. Об этом в ходе митинга в Тбилиси сообщил депутат, представитель объединения «Единство – национальное движение» Георгий Вашадзе.
Отмечается, что оппозиция требует проведения новых выборов, но только чтобы они были проведены международной избирательной администрацией.
Вторым требованием является открытие списков проголосовавших на выборах граждан. Оппозиция убеждена, что проголосовавших было гораздо меньше, чем указывает в официальных документах Центризбирком Грузии.
В понедельник у здания грузинского парламента в Тбилиси проходит митинг против оглашённых результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября. Народ был созвал президентом страны Саломе Зурабишвили, которая убеждена в фальсификации результатов голосования. Её поддержали представители оппозиции.
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Вторым требованием является открытие списков проголосовавших на выборах граждан. Оппозиция убеждена, что проголосовавших было гораздо меньше, чем указывает в официальных документах Центризбирком Грузии.
В понедельник у здания грузинского парламента в Тбилиси проходит митинг против оглашённых результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября. Народ был созвал президентом страны Саломе Зурабишвили, которая убеждена в фальсификации результатов голосования. Её поддержали представители оппозиции.
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Анастасия Чинкова