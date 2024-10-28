Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры прибытия политика в Тбилисский международный аэропорт в прямом эфире транслировал местный телеканал «Имеди».
Отмечается, что в ходе своего визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланирован ряд встреч в расширенном формате.
Вместе с Орбаном в Грузию прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.
Визит главы венгерского правительства продлится два дня. Орбан стал первым экономическим лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.
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Вместе с Орбаном в Грузию прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.
Визит главы венгерского правительства продлится два дня. Орбан стал первым экономическим лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.
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Анастасия Чинкова