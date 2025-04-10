Госдеп США призвал Россию освободить американского наемника ВСУ Хаббарда

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Госдеп США призывает Россию освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который являлся наемником в рядах ВСУ. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала Брюс.
Напомним, что 72-летний американец Стивен Хаббард был осужден на 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения за наемничество. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам мужчина свою вину признал. Американца задержал российский военнослужащий в начале апреля 2022 года. Как оказалось, с 2014 года он проживал на Украине.
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