Политолог Дробницкий предрёк США гражданский конфликт в случае нового покушения на Трампа

Дональд Трамп (whitehouse.gov)
В случае совершения ещё одного неудачного покушения на теперь уже президента США Дональда Трампа, страну ждут немалые гражданские потрясения. И такое развитие событий вполне возможно, учитывая количество недовольных многими шагами главы государства после прихода к власти.
Такое мнение в разговоре с изданием NEWS.ru высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он также уточнил, что вовсе необязательно, чтобы заговор был приведён в действие. Властям достаточно будет раскрыть подготовку к нему. В этом случае неминуемо последуют аресты и репрессии, а Штаты будут ввергнуты в пучину гражданского конфликта, считает эксперт.
Он отметил также, что после предыдущих неудачных покушений Трамп считает себя «поцелованным богом», верит в собственную исключительность и непогрешимость. Это объяснимо, поскольку он американец с до мозга костей с типичным отношением к такого рода символам.
Однако это может дорого обойтись как самому президенту, так и его стране, поскольку либеральная оппозиция в США отошла от шока после прихода Трампа к власти, продолжил политолог. Демократы уже начинают предпринимать какие-то действия, а их могут поддержать некоторые страны, включая Евросоюз и Канаду, которые, вместе с оппозиционерами, считают нового главу американского государства большой угрозой, заключил Дробницкий.
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«Я думаю, что протесты и так будут рано или поздно. До этого дойдет. Противостояние внутри США только нарастает. Гражданского конфликта не избежать — у них нет другого выхода, кроме как через это пройти. Если это случится не сейчас, то через полгода-год, — заявил Дробницкий.
Он отметил также, что после предыдущих неудачных покушений Трамп считает себя «поцелованным богом», верит в собственную исключительность и непогрешимость. Это объяснимо, поскольку он американец с до мозга костей с типичным отношением к такого рода символам.
Однако это может дорого обойтись как самому президенту, так и его стране, поскольку либеральная оппозиция в США отошла от шока после прихода Трампа к власти, продолжил политолог. Демократы уже начинают предпринимать какие-то действия, а их могут поддержать некоторые страны, включая Евросоюз и Канаду, которые, вместе с оппозиционерами, считают нового главу американского государства большой угрозой, заключил Дробницкий.
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Александр Бойцов