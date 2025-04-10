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Политолог Дробницкий предрёк США гражданский конфликт в случае нового покушения на Трампа

Политолог Дробницкий предсказал США гражданский конфликт гражданский конфликт
Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Дональд Трамп (whitehouse.gov)

В случае совершения ещё одного неудачного покушения на теперь уже президента США Дональда Трампа, страну ждут немалые гражданские потрясения. И такое развитие событий вполне возможно, учитывая количество недовольных многими шагами главы государства после прихода к власти.
Такое мнение в разговоре с изданием NEWS.ru высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он также уточнил, что вовсе необязательно, чтобы заговор был приведён в действие. Властям достаточно будет раскрыть подготовку к нему. В этом случае неминуемо последуют аресты и репрессии, а Штаты будут ввергнуты в пучину гражданского конфликта, считает эксперт.

«Я думаю, что протесты и так будут рано или поздно. До этого дойдет. Противостояние внутри США только нарастает. Гражданского конфликта не избежать — у них нет другого выхода, кроме как через это пройти. Если это случится не сейчас, то через полгода-год, — заявил Дробницкий.

Он отметил также, что после предыдущих неудачных покушений Трамп считает себя «поцелованным богом», верит в собственную исключительность и непогрешимость. Это объяснимо, поскольку он американец с до мозга костей с типичным отношением к такого рода символам.

Однако это может дорого обойтись как самому президенту, так и его стране, поскольку либеральная оппозиция в США отошла от шока после прихода Трампа к власти, продолжил политолог. Демократы уже начинают предпринимать какие-то действия, а их могут поддержать некоторые страны, включая Евросоюз и Канаду, которые, вместе с оппозиционерами, считают нового главу американского государства большой угрозой, заключил Дробницкий.

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#евросоюз
#трамп
CNBC: Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145%
10 апреля 2025, 20:44

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на Белый дом.
2 апреля Трамп заявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка равняется десяти процентам. Однако почти каждое государство столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной для достижения баланса.


В отношении Китая новые пошлины складывались с уже существующими и изначально составляли 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все товары из США.

Вашингтон же повысил пошлины до 104 процентов, на что Китай ответил дополнительной тарифной ставкой, которая достигла 84 процентов. После этого американский лидер поднял пошлины для Пекина до 125 процентов.

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь уточнял, что победителей в тарифной войне нет, Пекин не желает воевать, однако борьбы он не боится.

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#дональд трамп
#сша
#китай
#экономика
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«Их хотят ещё пнуть»: Милонов жёстко высказался о пометках «ранее судим» на сайтах знакомств
Депутат Милонов не одобрил идею ввода пометки «ранее судим» на сайтах знакомств
10 апреля 2025, 19:23

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Идею помечать пользователей социальных сетей и сайтов знакомств, освободившихся из мест лишения свободы, как «ранее судимых» следует решительно отвергнуть. Об этом заявил в характерной для него резкой манере депутат государственной думы РФ Виталий Милонов.
В разговоре с изданием NEWS.ru он напомнил, что некоторые из этих людей не только искупили свою вину, отбыв полный срок заключения, но и принимали участие в специальной военной военной операции и в буквальном смысле кровью смыли грехи за свои прошлые ошибки.

«Чувствуется подлинное "человеколюбие" авторов этой идеи. Кто-то совершил ошибку, потом искупил свою вину. Причём некоторые из них своей кровью. А их теперь хотят ещё побольнее пнуть. Я буду последний, кто поддержит такую "инициативу"», — сказал парламентарий.

Он напомнил также о своём пребывании в зоне СВО и о том, что среди его подопечных было немало бывших заключённых. Упомянул депутат и некоторых красивых и гламурных несудимых сограждан, которые «сидят по заграницам».

«Я лучше пожму руку и обниму парня, который пошел воевать, чем буду общаться с петухами гамбургскими, — высказался Милонов в завершение беседы.

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#депутат
#сво
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#госдума
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В Государственной думе назвали спасителя планеты от ядерной войны
Депутат ГД Шеремет: Трамп спас человечество от ядерной войны
10 апреля 2025, 18:41

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Победивший на прошлогодних президентских выборах в США Дональд Трамп спас планету от ядерного апокалипсиса. Войну на на полное уничтожение человечества хотела развязать администрация предыдущего президента Джозефа Байдена.
Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. В разговоре с изданием NEWS.ru он отметил, что с приходом к власти Тампа наступил переломный момент, который позволил сохранить некоторую стабильность и вернуть позабытое ощущение безопасности американцам и всем людям на Земле.

«Считаю спасением приход Дональда Трампа на политическую арену. Он заслуженно занял место у большого штурвала. Новый-старый президент сразу начал предпринимать всевозможные меры, чтобы выправить критический крен», — сказал парламентарий.

Продолжая использовать морскую терминологию, майор в отставке подчеркнул, что Трамп не позволил другим следовать опасным курсом, предложенным Байденом и его советниками, который неминуемо вёл весь мир в сторону «последнего ядерного шторма».

Ведь именно бывший президент США поставил на кон существование всего человечества, попытавшись сыграть в «ядерную рулетку» в угоду своим нездоровым старческим амбициям. Придя к власти, Трамп этого не допустил, заключил Михаил Шеремет.

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#сша
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#депутат
#рф
#трамп
#ядерное оружие
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Президент Азербайджана Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране
10 апреля 2025, 13:54

Ильхам Алиев (фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране. Слова глава государства приводит местное агентство АРА.
Отмечается, что спецслужбы обнаружили квартиры, в которых хранились коктейли Молотова и инструкции по нападению на правительственные здания и представителей правоохранительных органов.

Алиев обвинил в попытке госпереворота американскую организацию «Национальный демократический институт».

Также глава республики сообщил о попытках организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. В этом Алиев обвинил Госдепартамент США.

Напомним, что 9 апреля спецслужбы Киргизии также сообщили о предотвращении попытки госпереворота. Были пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путём организации местных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

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#протесты
#политика
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ЦРУ: в Абу-Даби произвели обмен заключёнными с Россией
10 апреля 2025, 11:51

Фото: iStock/Sven Loeffler

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключёнными с Россией. Сведения передаёт ТАСС.
В результате обмена Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которую в 2024 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Сообщалось, что она собирала средства на нужды ВСУ.

США освободили гражданина Германии и России Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году по запросу Штатов за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Отмечается, что переговоры об обмене заключёнными вели Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Напомним, что 12 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие сторон по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

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#россия
#сша
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