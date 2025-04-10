Переговоры делегаций России и США в Стамбуле идут спокойно и конструктивно

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В турецком Стамбуле начался второй раунд консультаций российской и американской делегаций относительно нормализации взаимоотношений между двумя государствами. Переговоры проходят абсолютно спокойно, без эксцессов и в конструктивной обстановке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Встреча проходит в здании российского Генерального консульства. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Первой к зданию генконсульства подъехали машины с представителями российской стороны. Сама встреча началась в 10:00 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Известно, что переговоры продлятся не менее четырёх часов.
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«Планируются обстоятельные многочасовые переговоры (между делегациями России и США. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.
Первой к зданию генконсульства подъехали машины с представителями российской стороны. Сама встреча началась в 10:00 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Известно, что переговоры продлятся не менее четырёх часов.
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Александр Бойцов