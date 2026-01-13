Госдеп США призвал своих граждан покинуть Иран
Экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, распространил Госдепартамент США. Рекомендация связана с нарастающей волной протестов в исламской республике.
Выезд из страны ведомство предлагает организовать по сухопутному маршруту через Армению или Турцию. Однако в памятке Госдепа указано, что из-за эскалации даже паспорт гражданина США может стать основанием для задержания со стороны иранских властей.
С 28 декабря в Иране не стихают протестные настроения. Основной движущей силой выступлений стала молодёжь, недовольная резким ухудшением экономической ситуации в стране. Среди причин волнений аналитики указывают на существенный рост цен на товары первой необходимости и значительное падение курса национальной валюты.
