Трамп ввёл пошлины 25% для торгующих с Ираном стран

13 января 2026, 01:05

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Страны, которые решать вести бизнес с Ираном столкнутся с американскими пошлинами в размере 25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.





Недавно лидер США открыто заявил о своих симпатиях к участникам протестов в Иране. Он также предупредил, что в случае массовой гибели мирных граждан в ситуацию вмешается Вашингтон. Сейчас же в ход пошло экономическое давление.



«Начиная с сегодняшнего дня, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп.