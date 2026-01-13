Трамп ввёл пошлины 25% для торгующих с Ираном стран
Страны, которые решать вести бизнес с Ираном столкнутся с американскими пошлинами в размере 25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Недавно лидер США открыто заявил о своих симпатиях к участникам протестов в Иране. Он также предупредил, что в случае массовой гибели мирных граждан в ситуацию вмешается Вашингтон. Сейчас же в ход пошло экономическое давление.
«Начиная с сегодняшнего дня, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп.С 28 декабря в Иране не стихают протестные настроения. Основной движущей силой выступлений стала молодёжь, недовольная резким ухудшением экономической ситуации в стране. Среди причин волнений аналитики указывают на существенный рост цен на товары первой необходимости и значительное падение курса национальной валюты.