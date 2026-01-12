В США предложили сделать Гренландию новым штатом
Член Палаты представителей Рэнди Файн предложил присвоить Гренландии статус 51‑го штата США. Сейчас документ представляет собой лишь формальную инициативу без реальных шансов на реализацию, пишет Телеграм-канал Mash.
Процедура утверждения подобного документа предполагает несколько сложных этапов. После рассмотрения и голосования в Палате представителей законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.
На любом из этих этапов его могут отклонить. Исторически большинство подобных инициатив не проходят даже стадию комитетов, застревая там на долгие годы.
Внесение подобных законопроектов — распространённая практика в американской политике. Зачастую они служат инструментом для привлечения общественного внимания, создания медийного шума и продвижения личного политического имиджа, считают аналитики Mash.
