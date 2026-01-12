Достижения.рф

В США предложили сделать Гренландию новым штатом

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член Палаты представителей Рэнди Файн предложил присвоить Гренландии статус 51‑го штата США. Сейчас документ представляет собой лишь формальную инициативу без реальных шансов на реализацию, пишет Телеграм-канал Mash.



Процедура утверждения подобного документа предполагает несколько сложных этапов. После рассмотрения и голосования в Палате представителей законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

На любом из этих этапов его могут отклонить. Исторически большинство подобных инициатив не проходят даже стадию комитетов, застревая там на долгие годы.

Внесение подобных законопроектов — распространённая практика в американской политике. Зачастую они служат инструментом для привлечения общественного внимания, создания медийного шума и продвижения личного политического имиджа, считают аналитики Mash.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0