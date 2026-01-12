В США предложили сделать Гренландию новым штатом

12 января 2026, 23:56

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член Палаты представителей Рэнди Файн предложил присвоить Гренландии статус 51‑го штата США. Сейчас документ представляет собой лишь формальную инициативу без реальных шансов на реализацию, пишет Телеграм-канал Mash.