Госдеп: США продолжают стремиться к победе Киева

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Госдепартамент США опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине. Как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы ведомства Мэтью Миллер, США по-прежнему стремятся к победе Киева.
Ранее издание Politico сообщило о том, что США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией». По информации неназванных источников, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. Такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.
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