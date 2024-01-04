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Госдеп: США продолжают стремиться к победе Киева

04 января 2024, 00:04
Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госдепартамент США опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине. Как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы ведомства Мэтью Миллер, США по-прежнему стремятся к победе Киева.

По словам дипломата, американские власти продолжают видеть своей целью усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

Ранее издание Politico сообщило о том, что США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией». По информации неназванных источников, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. Такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.

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#сша
#украина
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В МИД Украины сообщили о созыве чрезвычайного заседания с НАТО
Кулеба сообщил, что чрезвычайное заседание совета Украина – НАТО созвано
03 января 2024, 21:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская сторона запросила проведение чрезвычайного заседания совета Украина – НАТО в связи с обстрелами. Об этом в соцсети X сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он написал, что НАТО поддержало запрос Украины. Однако точная дата проведения встречи осталась нераскрытой.

Главной темой чрезвычайного заседания станут обстрелы территории Украины со стороны российских войск. В ходе обсуждения планируется принять решение об усилении противовоздушной обороны Украины.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поставить Украине партию ракет большой дальности для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ должны ответить за обстрел ВС РФ объектов в Харькове и Киеве. Для этого армии необходимо новое оружие.

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#пво
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Аргентина потребовала от Великобритании возвращения Фолклендских островов
Аргентина призвала Британию вернуть суверенитет над Фолклендскими островами
03 января 2024, 21:02

Фото: iStock/butenkow

Власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем направили Великобритании требование вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом сообщил официальный представитель правительства Мануэль Адорни в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что 3 января исполняется 191 год со дня первой насильственной оккупации островов Великобританией. В связи с этой датой правительство Аргентины и жители страны требуют у властей Соединённого Королевства возвращения суверенитета.

Также в МИД Аргентины напомнили, что вопрос Мальвинских островов был охарактеризован Ассамблеей ООН как «особая колониальная ситуация». Её решение зависит от переговоров, которые должны провести Аргентина и Великобритания. Также должны быть учтены интересы обоих государств.

В 2013 году в Великобритании состоялось голосование среди жителей страны, результаты которого показали, что подавляющее большинство англичан хотят сохранить острова в составе своего государства.

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#аргентина
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#переговоры
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#политика
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«Лягушатники»: Медведев матом ответил на заявление Франции об атаке на Белгород
03 января 2024, 20:42

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом.

Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

В завершении политик назвал представителей французского МИД мразями и уродами.

Ранее МИД Франции заявило, что отказывается от осуждения обстрела украинскими военными Белгорода. Свою позицию они объяснили тем, что произошедшее полностью соответствует «законному праву на оборону». Но вместе с тем представители ведомства не стали отвечать на вопрос о применении во время атаки города запрещённых кассетных боеприпасов.

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#заявление
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Путин подписал распоряжение о проведении Года культуры России – Китая
03 января 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года культуры России – Китая в 2024-2025 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Годы культуры будут проведены с целью развития дальнейших отношений между Россией и Китаем, а также расширения двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

Путин дал поручение российскому правительству утвердить состав части организационного комитета, который займётся подготовкой и проведением мероприятия со стороны России, а также окажет содействие в работе комитета.

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#владимир путин
#культура
#россия
#китай
#сотрудничество
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Президент Ирана Раиси заявил, что кураторы и исполнители теракта будут наказаны
Раиси: организаторы и исполнители теракта в Иране будут найдены и наказаны
03 января 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.
Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.

Ранее сообщалось, что в городе Кермане в Иране произошёл теракт. Неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента 4 января объявляется днём траура на всей территории Ирана.

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#иран
#теракт
#наказание
#террористы
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Кеннеди-младший набрал необходимое число подписей для выдвижения в президенты США
Кеннеди-младший набрал нужное число подписей для выдвижения в президенты США
03 января 2024, 19:40

Фото: iStock/bizoo_n

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший набрал достаточное количество подписей для регистрации в качестве кандидата на предстоящие в ноябре 2024 года выборы. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.
Отмечается, что подписи в поддержку политика были собраны в штате Юта.

3 января Кеннеди-младший проведёт пресс-конференцию, в ходе которой раскроет планы попадания в списки кандидатов во всех 50 штатах США и округе Колумбия.

Роберт Кеннеди-младший является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

В начале октября 2023 года Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата.

Президентские выборы в США назначены на ноябрь этого года. Ряд политиков, включая бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы Джо Байдена, уже заявили о своём намерении выдвигать свои кандидатуры на голосование.

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#сша
#президент
#выборы
#кандидаты
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Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране
Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом
03 января 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава государства отправил послания верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.

По словам Путина, убийство мирного населения, которое пришло почтить память генерала Касема Сулеймани, потрясает жестокостью и цинизмом.

Также российский президент попросил представителей власти Ирана передать его слова поддержки и сочувствия родственникам погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавшим.

Путин подчеркнул, что Россия категорически осуждает любое проявление терроризма, и призвал бороться с этим злом.

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#теракт
#взрыв
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Слуцкий прокомментировал заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Слуцкий: РФ будет отвечать ударом возмездия на атаки на её территорию
03 января 2024, 18:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Всё НАТО работает на ослабление России, но у них ничего не выйдет: на каждый удар Россия ответит ударом возмездия.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, когда комментировал заявление главы МИД Польши в Telegram-канале.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступал с призывами к странам Запада передать Украине ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по территории РФ.

«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в её людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!», - с таким заявлением выступил Леонид Слуцкий.
По его мнению, если Запад решит пойти на поводу авантюры главы МИД Польши, то РФ точно узнает имена провокаторов, которые толкают к Третьей мировой войне.

«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, ответственны за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», - заявил Леонид Слуцкий.
Комментируя слова нового министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.

Она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.

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«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе

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#польша
#украина
#россия
#новости
#политика
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«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе
Глава МИД Турции Фидан назвал позицию Запада по Газе и Украине верхом лицемерия
03 января 2024, 18:31

Фото: istock / 9parusnikov

Позиция Запада по конфликту на Украине и в Газе является верхом лицемерия. Такую оценку дал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.

«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.
Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.

Как считает глава турецкого МИД, верхом лицемерия является то, что Запад не придерживается своих принципов, добродетелей и морали в отношении Газы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
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