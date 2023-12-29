На Украине сомневаются в эффективности нового пакета помощи от США

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Новый пакет американской помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов не способен внести изменения в неблагоприятную ситуацию на поле боя. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Чернев также указал на полную неопределённость в вопросе дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. По словам депутата, нет никакой ясности, будет ли продолжать оказывать помощь Украине её «главный спонсор», а если будет, то когда это произойдёт.
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