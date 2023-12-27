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«Переговорам быть»: США и ЕС круто сменили тактику в отношении Украины

Politico: США и ЕС меняют тактику в отношении Украины, допуская уступки РФ
27 декабря 2023, 19:39
Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией», об этом пишет Politico.
«Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Politico отмечают, со ссылкой на неназванных чиновников из Штатов и Европы, что такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.


В то же время, отмечает журналист, подобное решение может принести серьезные репутационные убытки Байдену, который итак давно не пользуется успехом и избирателей, судя по данным из последних опросов населения США.

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«Денег нет»: На Украине признали неспособность провести мобилизацию
Минфин Украины: У страны нет ресурсов на мобилизацию ещё полумиллиона солдат
27 декабря 2023, 20:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украина истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию, с таким заявлением выступил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью для YouTube-канала украинского Forbes.
«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов. Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле», — прокомментировал ситуацию Марченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб обратился к нему с просьбой о мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Тогда он заявил, что подобного масштаба мобилизация обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.

Марченко же заявил, что таких денег у Украины сейчас нет. Однако, он также отметил, что конкретный запрос о необходимом количестве мобилизованных пока ещё не сформирован руководством. Как только это произойдёт - необходимо будет искать возможные ресурсы.

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На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы
27 декабря 2023, 18:09

Фото: сайт Кремля

Суд на Украине заочно вынес приговор главе ДНР Денису Пушилину, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает украинская прокуратура.
Согласно сообщению, Пушилин признан виновным в посягательстве на целостность Украины и в коллаборационной деятельности.

Поясняется, что дело касается российского вторжения на Украину для защиты Донецкой Народной республики, последующая организация референдума, после которого Пушилин подписал договор с президентом России Владимиром Путиным договор, согласно которому ДНР вошла в состав Российской Федерации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.


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«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине
The National: Россия движется к победе на Украине
27 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/nevenmn

Инициатива в конфликте на Украине переходит к России, которая уверенно движется к победе. Такое заявление сделал высокопоставленный экс-офицер Британии генерал сэр Ричард Бэрронс в интервью The National.
По его словам, у ВСУ ничего не осталось после провального контрнаступления.

«Сочетание провала контрнаступления ВСУ в достижении даже минимальных целей, затем серьезные колебания в политике США, а теперь и в политике ЕС в отношении поддержки Украины - причина, по которой Путин гораздо более уверен, в том, что он не проигрывает эту войну», - заявил Бэрронс.

По его словам, Россия выигрывает, не проигрывая. Таким образом, если Европа и США не обеспечат Украину деньгами и вооружением, то настанет «абсолютный политический провал». Особенно, когда Россия будет обладать более сильной армией, чем в начале конфликта.

Бэрронс подчеркнул, что такого поворота событий никто не ожидал в начале 2023 года, однако, по его словам, это честная оценка происходящего.

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#путин
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Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации
Балицкий: спецоперация закончится весной-летом 2024 года
27 декабря 2023, 17:13

Фото: сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский фронт рухнет весной или летом, и тогда российская специальная военная операция будет завершена.
«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета, потому как сам являюсь военным, могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем», - заявил Балицкий.

Он считает, что украинский фронт должен рухнуть примерно в конце весны или начале лета.

Ранее профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что к победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.


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#спецоперация
#сво
#вс рф
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В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки
Welt: освобождение Марьинки дает ВС РФ серьезное преимущество на фронте
27 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/zim286

Освобождение Марьинки в ДНР дало российской армии значимое преимущество на юго-западном участке линии соприкосновения. Так считает журналист Кристоф Ваннер, его слова передает немецкий телеканал Welt.
«Им (российским военным — ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее», — пояснил Ваннер.

Он также подчеркнул, что армия России продвигается и на остальных направлениях в зоне спецоперации, отметив, что на севере российские бойцы уверенно идут вперед.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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#донецк
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Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке
Пушилин: ВС РФ делают все для скорейшего освобождения Авдеевки
27 декабря 2023, 16:50

Фото: сайт Кремля

Российская армия делает все возможное, чтобы поскорее освободить Авдеевку от ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же, как и Марьинку, освободить Авдеевку», - сказал Пушилин.

Он объяснил, что освобождение Авдеевки от ВСУ является важным шагом для жителей Донецка и других населенных пунктов ДНР, которые находятся под постоянными украинскими обстрелами.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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#пушилин
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Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
27 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Штурмовые отряды российской взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
При этом уточняется, что российским военным удалось захватить крупный арсенал западных трофеев — 15 ракет NLAW и пять единиц Javelin.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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#армия россии
#днр
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#вс рф
#минобороны
#донецк
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Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей
В Минобороны РФ представили социальный портрет мобилизованного
27 декабря 2023, 13:53

Фото: iStock/scaliger

В Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. Средний возраст составил 35 лет, большинство имеет жену и детей и служили в армии России. Такие данные приводятся в материалах Минобороны «Армия в цифрах — 2023».
Согласно представленным данным, 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

В Минобороны также сообщили, что число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

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Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
Женщина-снайпер ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
27 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская рассказала о гибели ее подруг в результате военных действий на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
Военнослужащая разместила фотографии 18 женщин, которые проходили службу в рядах ВСУ. По ее словам, мобилизованные девушки-сослуживцы погибли в зоне проведения СВО и в дальнейшем потери будут только увеличиваться. Она рассказала, что украинское военное командование часто отправляет женщин под огонь, и они погибают, даже не видя своего противника.

Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году. Тогда она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение и стала выполнять боевые задачи в качестве снайпера.

Прежде сообщалось, что Западные наёмники массово уезжают из Украины.

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#дрон
#сво
#всу
#украина
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