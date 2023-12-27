«Переговорам быть»: США и ЕС круто сменили тактику в отношении Украины

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США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией», об этом пишет Politico.
«Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Politico отмечают, со ссылкой на неназванных чиновников из Штатов и Европы, что такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.
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