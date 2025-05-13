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Госдеп США: Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и ЕС

Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил с лидерами Евросоюза и главой МИД Украины Андреем Сибигой урегулирование конфликта. Об этом сообщает американский Госдеп.
«Лидеры обсудили дальнейшие шаги по прекращению огня и пути к миру на Украине», — передает суть разговора ведомство.

Как оказалось, помимо Сибиги, Рубио созвонился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, его немецким коллегой Йоханом Вадефулем, польским министром иностранных дел Радославом Сикорским и лидером МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. К тому же госсекретарь переговорил с председателем Европарламента Каей Каллас.

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National Interest: в отношениях Киева и Вашингтона произошел разрыв
13 мая 2025, 04:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В отношениях между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за Владимира Зеленского, который не способен вовремя сменить подход в отношениях с американскими властями. Об этом сообщает The National Interest.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — передает издание.

В публикации отмечается, что киевские власти пытаются использовать к США тот же подход, который был во время правления страной экс-президента Джо Байдена. Нынешний же лидер Дональд Трамп нуждается в другом отношении. К тому же в материале обращают внимание на то, что американский глава до сих пор не простил Зеленского за скандал с импичментом во время его первого президентского срока.

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Минобороны ПНЕ Ливии: военная операция в Триполи завершена
13 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом ведомство сообщило на своем портале.
«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о начале очередного вооруженного конфликта, уже в Ливии. Столкновения произошли между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. На фоне этого в столичном аэропорту были отменены все авиарейсы. В городе наблюдались танки и военная техника. В небе над Триполи были видны яркие вспышки.

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Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях
13 мая 2025, 02:44

Фото: iStock/sinonimas

Главы стран ЕС ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести очередные санкции против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между... Владимиром Зеленским и российским (президентом - ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — передает агентство.

Помимо глав Европы, Вашингтон также хочет дождаться итогов переговоров между Россией и Украиной для принятия решение о введении новых санкций. На данный момент американская сторона пока не решила насчет давления на Москву.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение нескольких дней против России могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет в том случае, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия на Украине.

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В районе посольства РФ в Триполи обстановка спокойная
13 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/batuhanozdel

В районе российского посольства в столице Ливии Триполи обстановка спокойная на фоне начавшегося вооруженного конфликта в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
«В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — передает агентство.

Напомним, что в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. В столице наблюдается военная техника и танки. К тому же в небе над городом видны вспышки. Местный аэропорт прекратил свою работу.

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В РФ оценили закрытие генконсульства страны в Кракове
Политолог Безпалько: закрытие генконсульства РФ в Кракове — недружественный акт
13 мая 2025, 01:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша решила демонстративно закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за конфликта на Украине. Так считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Поляки отказались принимать участие в военном конфликте, в эскалации военного конфликта против России, но они постоянно вынуждены демонстрировать недружественные акты в адрес России, чтобы поддерживать, так скажем, марку восточнославянских антирусских ястребов», — заявил Безпалько в интервью «Известиям».

По словам эксперта, Россия может предпринять симметричные действия и сократить дипломатический персонал, а также ликвидировать польские дипломатические структуры, так как отношения между двумя странами сейчас минимальны.

Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru», что Россия будет действовать зеркально в ответ на закрытие своего генконсульства в Кракове.

«Пока в Польше те же политики у власти, я не думаю, что будут какие-то существенные изменения в отношениях с Россией, все будет только хуже. Польша стала страной победившей русофобии, к сожалению», — считает Климов.

Он добавил, что подобные действия польских властей лишь вредят мирному населению Польши.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна решила закрыть генконсульства РФ в Кракове из-за диверсий.

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