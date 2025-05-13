Госдеп США: Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и ЕС

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Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил с лидерами Евросоюза и главой МИД Украины Андреем Сибигой урегулирование конфликта. Об этом сообщает американский Госдеп.
«Лидеры обсудили дальнейшие шаги по прекращению огня и пути к миру на Украине», — передает суть разговора ведомство.
Как оказалось, помимо Сибиги, Рубио созвонился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, его немецким коллегой Йоханом Вадефулем, польским министром иностранных дел Радославом Сикорским и лидером МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. К тому же госсекретарь переговорил с председателем Европарламента Каей Каллас.
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Иван Мусатов