National Interest: в отношениях Киева и Вашингтона произошел разрыв

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В отношениях между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за Владимира Зеленского, который не способен вовремя сменить подход в отношениях с американскими властями. Об этом сообщает The National Interest.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — передает издание.
В публикации отмечается, что киевские власти пытаются использовать к США тот же подход, который был во время правления страной экс-президента Джо Байдена. Нынешний же лидер Дональд Трамп нуждается в другом отношении. К тому же в материале обращают внимание на то, что американский глава до сих пор не простил Зеленского за скандал с импичментом во время его первого президентского срока.
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Иван Мусатов