Власти Германии отказались обсуждать отправку ракет Taurus Украине

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Правительство Германии отказалось от публичных обсуждений по поводу отправки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что власти решили отказаться публично обсуждать предоставление Taurus после вступления Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Помимо этого представитель Минобороны страны подчеркнул, что тема отправки ракет слишком раздута, а эффективность оружия переоценена. Данная позиция поддерживается и самим Мерцом.
При этом Бердин продолжит предоставлять Киеву вооружение, но какое именно, публично афишироваться не будет.
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Иван Мусатов