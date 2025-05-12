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Власти Германии отказались обсуждать отправку ракет Taurus Украине

Euractiv: власти ФРГ отказались публично обсуждать отправку ракет Taurus Украине
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Правительство Германии отказалось от публичных обсуждений по поводу отправки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что власти решили отказаться публично обсуждать предоставление Taurus после вступления Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Помимо этого представитель Минобороны страны подчеркнул, что тема отправки ракет слишком раздута, а эффективность оружия переоценена. Данная позиция поддерживается и самим Мерцом.

При этом Бердин продолжит предоставлять Киеву вооружение, но какое именно, публично афишироваться не будет.

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Истринские офтальмологи спасли зрение автолюбителю с проволокой в глазу
12 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба Минздрава ​МО

Врачи Истринской больницы спасли зрение пациенту, которому в глаз отлетела проволока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в отделение офтальмологии 38-летнего мужчину с проволокой в глазу и серьёзным болевым синдромом. Он ремонтировал деталь машины в своем гараже, и при работе болгаркой кусок проволоки отлетел ему в глаз. Защитными очками автолюбитель не пользовался.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Проволока вошла на 2 см, что привело к потери давления внутри глаза. Необходимо было всё промыть и восстановить тонус, не допуская осложнений. Операция под местной анестезией длилась 1 час 20 минут. Травма была серьёзной. Лишь по счастливой случайности проволока не задела сетчатку», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением Истринской больницы Зарема Дреева.
Сразу после операции пациент почувствовал облегчение. В больнице он провел неделю и был выписан на амбулаторное наблюдение. Сейчас зрение у него восстановилась на 90%.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе со шлифовальной машиной и другими инструментами. Нужно пользуйтесь такими защитными средствами, как очки, перчатки и шлем.

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Появились кадры с генералом армии Суровикиным, который почтил память павших в Африке
12 мая 2025, 13:10

Фото: iStock/ iZhenya

Появились кадры с героем России генералом армии Сергеем Суровикиным, который почтил в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. Снимок с похудевшим экс-командующим в зоне СВО выложил Телеграм-канал «Милитарист».
На опубликованных фотографиях Сергей Суровикин в составе делегации направлялся к памятнику, дабы возложить цветы. Мероприятие, на котором увидели генерала армии, посвящалось Дню Победы.

Уточнялось, что Сергей Суровикин трудится в Африке военным советником.

Соболев обратил внимание, что не знает конкретную страну пребывания генерала. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что за рубежом Суровикин выполняет важные задачи.

Ранее сообщалось, что ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС.



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#генерал
#цветы
#африка
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ЕС планирует вложить два млн евро в «эффективность» суда Казахстана
12 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/andriano_cz

ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС, пишет RT.
По данным издания, в ЕС уже объявили тендер на реализацию проектов в рамках программы, направленной на поддержку Конституционного суда Казахстана. Основная цель — улучшение работы, повышение автономности и прозрачности конституционной юстиции в Казахстане в соответствии с международными и европейскими демократическими принципами.

Кроме того, ЕС также собирается выделить средства на «ознакомительные поездки» судей и судебных аналитиков Казахстана в правовые институции Европы, где они будут изучать их деятельность, процессы принятия решений и нововведения.

Общий бюджет программы составляет два миллиона евро.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Евросоюз в последние годы пытается сформировать лояльную себе политическую позицию в элитах стран Центральной Азии.
«ЕС пытается повышать уровень политического проникновения в странах Центральной Азии. И по опыту работы структур ЕС в других странах постсоветского пространства можно говорить, что через финансирование подобных программ они пытаются искать точку опоры внутри местных элит», — отметил Брутер.

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#рф
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Почему Евгений Петросян отказался от дочери: мнение психолога
12 мая 2025, 11:39

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян больше не числит свою дочь Викторину среди жильцов квартиры — соответствующее решение юморист добился через суд. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.
Эксперт в разговоре с сайтом «Страсти» подчеркнула, что речь идет не просто о юридической процедуре, а о знаковом шаге. Такой поступок — это сильный символический жест. Даже если Викторина не жила в квартире, ее выписка — это публичное заявление о разрыве отношений.

«Фраза "бывший член семьи" звучит особенно резко и подчеркивает глубину конфликта. Для Викторины, узнавшей о решении суда из новостей, эта ситуация стала ещё одним отрезком, увеличивающим расстояние между родным и когда-то ей близким человеком», — заявила психолог.

По мнению Рублевой, напряжение в семье могло усугубиться после того, как Петросян начал новую жизнь с Татьяной Брухуновой, которая родила ему двоих детей.

«Нередко изменения в личной жизни родителя, появление новой семьи, становятся катализатором охлаждения отношений со взрослыми детьми. Дети могут воспринимать это как предательство, чувствовать себя отвергнутыми, как, возможно, и произошло между Евгением и Викториной», — сказала эксперт.

Кроме того, психолог добавила, что решение суда лишь подтверждает уже сложившийся конфликт: стороны, по её словам, далеки друг от друга не только физически, но и эмоционально. «

«Нынешняя ситуация – фактическое подтверждение уже существующего раскола. Для Евгения Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины – болезненное напоминание о семейной драме, которое однозначно оставит в её душе рану», — подчеркнула Рублева.

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В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики
Елисейский дворец: белый сверток на столе Макрона не был наркотиком
12 мая 2025, 10:26

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Небольшой белый свёрток, который президент Франции Эммануэль Макрон быстро убрал со стола перед журналистами, был не наркотиками. Об этом заявили в Елисейском дворце, опубликовав пост в соцсети Х.
В заявлении утверждается, что это был носовой платок главы государства.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлены Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оно было сделано во время визита политиков в Киев. На представленных кадрах французский лидер после начала съёмки журналистами их встречи, быстро спохватившись, убрал маленький белый свёрток со стола.

Пользователи сразу же начали писать, что это наркотики, однако в Елисейском дворце назвали это дезинформацией, отметив, что, когда европейское единство мешает, простой носовой платок начинают выдавать за запрещённые вещества.

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