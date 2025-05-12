Профессор Малинен: русские хотели стать частью Европы, а не конфликта

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По словам профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, Россия хотела стать частью Европы, а не конфликта с Западом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится», — написал Малинен.
Помимо этого профессор отметил, что граждане РФ начинают реально верить в то, что Европа их ненавидит. Такое явление и в общем всю ситуацию на континенте Малинен назвал опасной, а ЕС находится на поворотной точке, которой не было десятилетия.
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