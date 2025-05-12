Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский указал на важность совместной с Европой работы ради достижения долгосрочного обеспечения безопасности.
Также он подчеркнул о намерении оставаться в постоянном контакте с США.
Напомним, что накануне российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной, прерванные в 2022 году. Встреча назначена на четверг, 15 мая, в Стамбуле. Она состоится без предварительных условий.
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Также он подчеркнул о намерении оставаться в постоянном контакте с США.
Напомним, что накануне российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной, прерванные в 2022 году. Встреча назначена на четверг, 15 мая, в Стамбуле. Она состоится без предварительных условий.
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Анастасия Чинкова