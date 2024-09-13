Госдеп США в ближайшее время обвинит RT в связях с российской разведкой

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Власти США в скором времени обвинят телеканал RT в связях с российской разведкой. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал CNN.
Отмечается, что Госдеп США опубликует данные американской разведки, которые подтверждают полную интеграцию RT в операции российской разведки по всему миру. После этого ведомство намерено начать предоставление странам сведений о рисках, связанных с деятельностью этого телеканала.
В ответ на это сообщение RT иронично заявил, что все эти годы вещал «прямо из штаб-квартиры КГБ», а также выразил опасение, что у него заканчивается попкорн, чтобы сидеть и наблюдать за новыми придумками властей США в адрес телеканала.
Ранее, 4 сентября, Минюст США ввёл санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.
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В ответ на это сообщение RT иронично заявил, что все эти годы вещал «прямо из штаб-квартиры КГБ», а также выразил опасение, что у него заканчивается попкорн, чтобы сидеть и наблюдать за новыми придумками властей США в адрес телеканала.
Ранее, 4 сентября, Минюст США ввёл санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.
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Анастасия Чинкова