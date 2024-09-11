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Зарубежные СМИ признали рост популярности на Западе телеканала RT, а также отреагировали на сообщения о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Так, американская газета The Washington Post написала о том, что якобы российское вмешательство в выборы США 2024 года стало более изощрённым, чем прежде.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию главы РФ Владимира Путина. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по мнению Пескова, имя главы российского государства используется в предвыборной гонке США как политический инструмент.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу.
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«Многие американцы, придерживающиеся правых взглядов, пересылают в соцсетях новости от RT, и RT Español также очень популярен, в своё время он был самым быстрорастущим новостным каналом в Латинской Америке», — приводит RT со ссылкой на телеканал слова американского профессора Даррена Линвилла.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию главы РФ Владимира Путина. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по мнению Пескова, имя главы российского государства используется в предвыборной гонке США как политический инструмент.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу.
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Мелисса Тимофеева