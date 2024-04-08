Госдеп: США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключёнными

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США общаются с Россией по вопросу обмена заключенными, диалог носит деликатный характер. Об этом сообщили в госдепартаменте, передаёт РИА Новости.
«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — рассказали в ведомстве.
Напомним, в 2022 году Россия и США впервые за 12 лет обменялись заключенными. Тогда Россия вернула лётчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Взамен в США отправили экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен происходил при посредничестве Турции, ОАЭ и саудовской Аравии. Тогда было решено продолжить диалог по вопросу двустороннего обмена заключёнными.
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