Госдеп США: тактика команды Байдена об истощении РФ провалилась

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По словам заместителя спецпосланника американского президента Морган Ортэгус, стратегия администрации экс-главы США Джо Байдена об истощении России провалилась. Об этом она заявила, комментируя переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле.
«Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами... Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — передает слова Ортэгус агентство ТАСС.
Помимо этого представитель Госдепа отметила, что нынешний американский лидер Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине. Сейчас администрация президента пытается исправить ошибки команды Байдена.
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