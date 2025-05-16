«Известия»: Буддийский монах помолился за мир у дворца Долмабахче в Стамбуле

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У дворца Долмабахче в столице Турции Стамбуле буддийский монах устроил молебен и выступил за мир между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Известия».
«Мы здесь специально для этой первой встречи, для прямого разговора между Россией и Украиной. Это очень важный момент», — заявил он корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.
По словам монаха, представители духовенства хотят скорейшего восстановления мира. Он добавил, что этот мир должен стать справедливым, настоящим и прочным.
Тем временем глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что доволен результатом первого раунда диалога с украинской стороной, пишут argumenti.ru.
«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал Мединский.
Он также отметил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Также делегации на следующей встрече должны представить друг другу свое видение прекращения огня для дальнейших обсуждений.
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