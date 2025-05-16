Самый масштабный обмен пленными и подготовка к встрече Путина и Зеленского: как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле

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Сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли первые переговоры между Россией и Украиной с 2022 года. О чем удалось договориться делегациям и какие главные заявления были сделаны, расскажет «Радио 1».
Почему переговоры России и Украины не состоялись 15 маяВстреча с украинскими представителями в Стамбуле изначально была запланирована на 15 мая. Пока российские делегаты ожидали своих коллег из Киева, те прибыли в Анкару, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Перед встречей Зеленский заявил, что российская сторона представлена на «бутафорском» уровне и потребовал личного присутствия президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не полетит в Стамбул, и, если произойдут изменения в уровне представительства российской делегации, это будет объявлено дополнительно.
Украинская делегация на переговорах с РФСостав украинской делегации Зеленский не раскрывал до позднего вечера 15 мая. Позже выяснилось, что в нее вошли министр обороны Рустем Умеров (глава делегации), первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и другие представители украинской армии. В общей сложности команда Зеленского насчитывает 12 человек.
В то же время в офисе Владимира Зеленского наблюдается напряжение. Как сообщает Der Spiegel, один из советников администрации президента выразил обеспокоенность тем, что никто не понимает текущую ситуацию. Также сообщается о недовольстве Зеленского по поводу необходимости подстраиваться под позицию американского президента Дональда Трампа, который не всегда поддерживает украинскую сторону.
Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)
Россия о переговорах с УкраинойВ ночь на 16 мая глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы будут ожидать украинских коллег с 10:00 16 мая. Он подчеркнул, что Москва готова к прямым переговорам без предварительных условий. В состав российской делегации также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин принимали участие в первых переговорах между Москвой и Киевом, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года.
Как прошли переговоры России и Украины: главные заявления16 мая в дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись пепеговоры между Россией и Украиной. Перед началом процесса глава МИД Турции Хакан Фиданглава обратился к делегациям с приветственным словом.
«Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле. С марта 2022 года это первая встреча между нами», — отметил он.Спустя два часа переговоры были завершены. Российская сторона выразила удовлетворение итогами диалога с Украиной. Об этом сообщил Мединский.
Основные моменты:
- Россия и Украина согласовали необходимость детального оформления своих предложений для достижения прекращения огня;
- Киев предложил организовать встречу глав государств, и Россия отметила это предложение;
- В ближайшие дни стороны проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»;
- После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры.
Кадры с переговоров в Стамбуле
Переговоры проводились в закрытом формате. Большинство членов украинской делегации прибыли в одежде в стиле милитари. Представители России и Турции — в официальных костюмах.
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Анастасия Хохлова