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Самый масштабный обмен пленными и подготовка к встрече Путина и Зеленского: как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле

Фото: iStock/BONDART

Фото: iStock/BONDART

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли первые переговоры между Россией и Украиной с 2022 года. О чем удалось договориться делегациям и какие главные заявления были сделаны, расскажет «Радио 1».

Почему переговоры России и Украины не состоялись 15 мая

Встреча с украинскими представителями в Стамбуле изначально была запланирована на 15 мая. Пока российские делегаты ожидали своих коллег из Киева, те прибыли в Анкару, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Перед встречей Зеленский заявил, что российская сторона представлена на «бутафорском» уровне и потребовал личного присутствия президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не полетит в Стамбул, и, если произойдут изменения в уровне представительства российской делегации, это будет объявлено дополнительно.


Украинская делегация на переговорах с РФ

Состав украинской делегации Зеленский не раскрывал до позднего вечера 15 мая. Позже выяснилось, что в нее вошли министр обороны Рустем Умеров (глава делегации), первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и другие представители украинской армии. В общей сложности команда Зеленского насчитывает 12 человек.

В то же время в офисе Владимира Зеленского наблюдается напряжение. Как сообщает Der Spiegel, один из советников администрации президента выразил обеспокоенность тем, что никто не понимает текущую ситуацию. Также сообщается о недовольстве Зеленского по поводу необходимости подстраиваться под позицию американского президента Дональда Трампа, который не всегда поддерживает украинскую сторону.

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Россия о переговорах с Украиной

В ночь на 16 мая глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы будут ожидать украинских коллег с 10:00 16 мая. Он подчеркнул, что Москва готова к прямым переговорам без предварительных условий. В состав российской делегации также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин принимали участие в первых переговорах между Москвой и Киевом, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года.

Как прошли переговоры России и Украины: главные заявления

16 мая в дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись пепеговоры между Россией и Украиной. Перед началом процесса глава МИД Турции Хакан Фиданглава обратился к делегациям с приветственным словом.

«Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле. С марта 2022 года это первая встреча между нами», — отметил он.
Спустя два часа переговоры были завершены. Российская сторона выразила удовлетворение итогами диалога с Украиной. Об этом сообщил Мединский.

Основные моменты:

  • Россия и Украина согласовали необходимость детального оформления своих предложений для достижения прекращения огня;
  • Киев предложил организовать встречу глав государств, и Россия отметила это предложение;
  • В ближайшие дни стороны проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»;
  • После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры.
Заявление украинской стороны ​ожидается позже.

Кадры с переговоров в Стамбуле


Переговоры проводились в закрытом формате. Большинство членов украинской делегации прибыли в одежде в стиле милитари. Представители России и Турции — в официальных костюмах.

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«Известия»: Буддийский монах помолился за мир у дворца Долмабахче в Стамбуле
16 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/NoonVirachada

У дворца Долмабахче в столице Турции Стамбуле буддийский монах устроил молебен и выступил за мир между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Известия».
«Мы здесь специально для этой первой встречи, для прямого разговора между Россией и Украиной. Это очень важный момент», — заявил он корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

По словам монаха, представители духовенства хотят скорейшего восстановления мира. Он добавил, что этот мир должен стать справедливым, настоящим и прочным.

Тем временем глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что доволен результатом первого раунда диалога с украинской стороной, пишут argumenti.ru.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал Мединский.

Он также отметил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Также делегации на следующей встрече должны представить друг другу свое видение прекращения огня для дальнейших обсуждений.

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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
16 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/Kagenmi

Встреча России и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
После завершения переговоров агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах написало, что члены делегации Украины сошлись во мнении, что выдвинутые Россией требования «нереалистичны» и якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.

Отмечается, что беседа российской и украинской делегаций велась на русском языке. Однако украинские СМИ пишут, что общение осуществлялось с помощью переводчиков.

Напомним, что переговоры Москвы и Киева изначально должны были состояться накануне, 15 мая, однако были перенесены на сутки.

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Появились первые кадры со стартовавших переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле
16 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/FabrikaCr

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что переговоры российской и украинской делегаций должны были состояться накануне, однако были перенесены на 16 мая. Перед началом встречи делегация Украины уже успела встретиться с представителями США и Турции. На начальной стадии переговоров участвует турецкая сторона.


Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замглавы Минобороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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#россия
#украина
#переговоры
#турция
#сша
#политика
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Рубио назвал Путина и Трампа главными лицами, которые способны закончить конфликт на Украине
Рубио: встреча Путина и Трампа закончит конфликт на Украине
16 мая 2025, 04:41

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам госсекретаря Марко Рубио, только встреча американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным способна завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в ходе интервью для Fox News.
«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что встреча Путин и Трампа должна случиться в самое ближайшее время. При этом точную дату представитель американской администрации не назвал.

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#рф
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Власти США попросили бойцов Нацгвардии помочь в депортации нелегалов
Hill: в США 20 тысяч бойцов Нацгвардии помогут в депортации нелегалов
16 мая 2025, 04:06

Фото: iStock/dangutsu

Министерство внутренней безопасности США привлекло 20 тысяч бойцов Нацгвардии для помощи в депортации нелегалов. Об этом сообщает The Hill.
«Министерство внутренней безопасности запросило 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для помощи в обеспечении иммиграционного контроля администрацией Трампа», — говорится в сообщении.

Военнослужащих привлекут для реализации иммиграционного контроля, запущенного американским президентом Дональдом Трампом. При этом то, как именно бойцы Нацгвардии будут осуществлять помощь, неизвестно. Предварительно, солдат привлекут для арестов и последующей депортации нелегалов.

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