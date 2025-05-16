В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

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Встреча России и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
После завершения переговоров агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах написало, что члены делегации Украины сошлись во мнении, что выдвинутые Россией требования «нереалистичны» и якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.
Отмечается, что беседа российской и украинской делегаций велась на русском языке. Однако украинские СМИ пишут, что общение осуществлялось с помощью переводчиков.
Напомним, что переговоры Москвы и Киева изначально должны были состояться накануне, 15 мая, однако были перенесены на сутки.
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Отмечается, что беседа российской и украинской делегаций велась на русском языке. Однако украинские СМИ пишут, что общение осуществлялось с помощью переводчиков.
Напомним, что переговоры Москвы и Киева изначально должны были состояться накануне, 15 мая, однако были перенесены на сутки.
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Анастасия Чинкова