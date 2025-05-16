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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

Фото: iStock/Kagenmi

Фото: iStock/Kagenmi

Встреча России и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
После завершения переговоров агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах написало, что члены делегации Украины сошлись во мнении, что выдвинутые Россией требования «нереалистичны» и якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.

Отмечается, что беседа российской и украинской делегаций велась на русском языке. Однако украинские СМИ пишут, что общение осуществлялось с помощью переводчиков.

Напомним, что переговоры Москвы и Киева изначально должны были состояться накануне, 15 мая, однако были перенесены на сутки.

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Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле
16 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/FabrikaCr

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что переговоры российской и украинской делегаций должны были состояться накануне, однако были перенесены на 16 мая. Перед началом встречи делегация Украины уже успела встретиться с представителями США и Турции. На начальной стадии переговоров участвует турецкая сторона.


Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замглавы Минобороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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#сша
#политика
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Рубио назвал Путина и Трампа главными лицами, которые способны закончить конфликт на Украине
Рубио: встреча Путина и Трампа закончит конфликт на Украине
16 мая 2025, 04:41

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам госсекретаря Марко Рубио, только встреча американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным способна завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в ходе интервью для Fox News.
«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что встреча Путин и Трампа должна случиться в самое ближайшее время. При этом точную дату представитель американской администрации не назвал.

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Власти США попросили бойцов Нацгвардии помочь в депортации нелегалов
Hill: в США 20 тысяч бойцов Нацгвардии помогут в депортации нелегалов
16 мая 2025, 04:06

Фото: iStock/dangutsu

Министерство внутренней безопасности США привлекло 20 тысяч бойцов Нацгвардии для помощи в депортации нелегалов. Об этом сообщает The Hill.
«Министерство внутренней безопасности запросило 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для помощи в обеспечении иммиграционного контроля администрацией Трампа», — говорится в сообщении.

Военнослужащих привлекут для реализации иммиграционного контроля, запущенного американским президентом Дональдом Трампом. При этом то, как именно бойцы Нацгвардии будут осуществлять помощь, неизвестно. Предварительно, солдат привлекут для арестов и последующей депортации нелегалов.

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#мигранты
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Рубио: представитель США будет участвовать в переговорах РФ и Украины в Стамбуле
16 мая 2025, 02:05

Фото: iStock/sb2010

По словам госсекретаря США Марко Рубио, представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Об этом Рубио заявил в беседе с журналистами в Анталье.
«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — сказал госсекретарь.

Помимо этого Рубио отметил, что в Стамбуле у него запланирована встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и делегацией из Украины. К тому же кто-то из американской администрации встретиться с представительством из России. Рубио отметил, что РФ направила в Стамбул группу более низкого уровня.

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#россия
#мид
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#переговоры
#украина
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Daily Express: Зеленский разочарован решением Путина не приезжать в Стамбул
16 мая 2025, 01:03

Фото: iStock/Владимир Зеленский

Владимир Зеленский разочарован после решения президента России Владимира Путина не приезжать в Стамбул на переговоры по конфликту на Украине. Об этом сообщает Daily Express.
«Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он говорит с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают печаль или разочарование», — цитирует издание слова эксперта по языку тела Джеймса.

Помимо этого лицо Зеленского выдавало гнев. Это видно по его сморщенному носу. Глаза главы киевского режима выдавали боль.

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