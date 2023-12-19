«Не считают за людей»: Путин раскрыл, как на Украине относятся к солдатам

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Россия не может вести себя как Украина, которая бросает на произвол судьбы своих раненых солдат, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», - прокомментировал ситуацию Путин.
По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, за время проведения СВО потери в рядах ВСУ уже превысили 383 тысячи человек.
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