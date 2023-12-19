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«Не считают за людей»: Путин раскрыл, как на Украине относятся к солдатам

Путин: Россия не может вести себя как Украина и бросать раненых солдат
19 декабря 2023, 20:09
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Россия не может вести себя как Украина, которая бросает на произвол судьбы своих раненых солдат, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», - прокомментировал ситуацию Путин.

По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, за время проведения СВО потери в рядах ВСУ уже превысили 383 тысячи человек.


При этом, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб требует от него объявить новую волну мобилизации, в ходе которой в ряды Вооружённых силы Украины будет привлечено ещё около полумиллиона человек.

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#сво
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«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
Зеленский заявил о просьбе генштаба мобилизовать ещё полмиллиона человек
19 декабря 2023, 19:56

Фото: Сайт Кремля

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек в ряды ВСУ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение», - объяснил свою позицию Зеленский.

По словам главы Украины, генштаб заявил о необходимости в мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Он также отметил, что проведение столь масштабной мобилизации обойдется стране примерно в 13 миллиардов долларов.

В то же время, украинский генерал-полковник Александр Сырский в своих социальных сетях признал всю сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для ВСУ. Он заявил, что российская армия превосходит украинскую как в качестве и количестве вооружения, так и в численности личного состава.

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#мобилизация
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Армения впервые депортировала в Россию сбежавшего из армии мобилизованного
19 декабря 2023, 19:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армения впервые депортировала в Россию мобилизованного, который сбежал из армии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, 39-летнего уроженца Ростовской области задержали 7 декабря в армянском городе Гюмри.

Жене мужчины позвонили сотрудники военной полиции и уведомили о задержании мужа. Позднее он сам позвонил супруге и заявил о скорой депортации в Россию.

В настоящее время мобилизованный находится в Ростове-на-Дону в Региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу.

Мобилизованный совершил побег из госпиталя в Запорожской области в апреле текущего года. Через несколько месяцев он написал явку с повинной. Военному предъявили обвинение по делу о самовольном оставлении части и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. В Армении мужчина оказался, совершив второй побег в ноябре.

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В ФСБ заявили об усилении засылки украинской агентуры и диверсантов в Россию
Бортников: Украина отправляет всё больше агентуры и диверсантов в Россию
19 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России. Работа имеет положительные результаты, подчеркнул Бортников.

В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время ФСБ не может обнародовать все результаты работы против украинской агентуры, но обязательно уведомит граждан о ходе мероприятий и об их результатах позднее.

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#россия
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«Мы думали, что летом будем в Крыму»: командир ВСУ рассказал об обманутых ожиданиях
Командир ВСУ Верес признал, что Украина проигрывает
19 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/JARAMA

Украина на данный момент проигрывает конфликт с Россией. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМбр ВСУ Кирилл Верес, передает местное издание «Страна».
«Если говорить про войну на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи - делать, чтобы победить, и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас», - заявил Верес.

По его словам, ожидания от летнего контрнаступления были перегреты среди украинского населения. Все были уверены, что летом ВСУ уже будут в Крыму, тогда многие перестали жить войной, пояснил украинский военный.

При этом Верес выступил против насильной мобилизации в стране, отметив, что ВСУ не нуждается в солдатах, которых притащили силой.

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Бывший российский разведчик готов дать показания в МУС против России
Бывший российский разведчик Саликов готов дать показания в МУС против России
19 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший офицер военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, экс-начальник 4-го отдела Управления спецопераций «Генпрокуратуры ДНР» Игорь Саликов уже на протяжении полугода контактирует с украинскими спецслужбами. Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Генпрокуратуры Украины Юрий Белоусов.
Бывший российский военный готов дать показания о военных преступлениях России в Украине в Международном уголовном суде в Гааге.
«Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения», – сказал Белоусов.

По некоторым данным, Саликов хочет рассказать о деятельности ЧВК «Вагнер» и «Редут».

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Арестович*: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе
19 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Общественное мнение на Украине сильно запаздывает от реально происходящих в мире событий, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в своём Telegram-канале.
«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе. Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью», - прокомментировал ситуацию Арестович*.

Политик напомнил, что западные союзники Киева так и не согласовали помощь, которую обещали ранее. На фоне истощения запасов боеприпасов и вооружения, Украина тонет в глобальных экономических проблемах.

К тому же, подчеркнул Арестович*, украинская армия серьезно страдает от нехватки личного состава. Правительству приходится закрывать границы, насильно удерживая людей в стране, и, в перспективе, прибегнуть к мобилизации женщин.

Арестович* также отметил, что Россия, напротив, активно улучшает оборонно-промышленный комплекс и имеет в распоряжении сильную и мотивированную армию.

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#всу
#сво
#украина
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Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная
19 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинской армии приходится обиваться от ВС РФ, наступать у них уже нет сил, это признал командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в своём Telegram-канале.
«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - прокомментировал ситуацию Сырский.

Украинский генерал также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают держать линию обороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин признал, что надежды простых украинцев о победе ВСУ были с треском разрушены. Он напомнил, что на старте конфликта украинские СМИ кормили народ пустыми обещаниями о скорейшей победе и превосходстве украинской армии, однако, сейчас стало понятно, что всё это были только слова.

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#армия
#вооружение
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«Надежды рухнули»: Украинский политик признал разгром ВСУ
Украинский политик Лапин: На Украине шокированы полным разгромом ВСУ
19 декабря 2023, 16:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинцы поняли, что надежды о победе ВСУ, которыми их кормили СМИ, разрушены, об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в интервью для YouTube-канала «Сейчас».
По словам Лапина, в начале конфликта средства массовой информации кормили население Украины призрачными надеждами о скорой победе ВСУ и разгроме российской армии. Однако, почти два года спустя, стало ясно, что этим надеждам уже не суждено претвориться в жизнь.

«Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», - прокомментировал ситуацию Лапин.

Политик также отметил, что военнообязанное население значительно сократилось по всей территории страны из-за колоссальных потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

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Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
РИА: После попадания ракеты в жилой дом в Донецке выгорел весь подъезд
19 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Alexyz3d

Целый подъезд жилого дома оказался уничтоженным после попадания в него ракеты ВСУ, об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Как рассказали очевидцы атаки, сразу после попадания ракеты, в доме разгорелся пожар. Жильцы стали самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

«Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. «Прилет». Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. Тапки мокрые, все мокрое», - прокомментировал ситуацию жилец атакованного дома Владимир.

Как ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания в жилой дом вражеской ракеты пострадали шесть человек.

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