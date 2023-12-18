В Пентагоне заявили, что средства на финансирование Киева закончатся 30 декабря

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Ресурсы Соединённых Штатов для помощи Украине окончательно иссякнут 30 декабря, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.
«В Пентагоне заявили, что у них 30 декабря закончатся деньги на замещение вооружений, отправляемых Украине, пока конгресс не одобрит нового финансирования», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что это первый раз, когда американское министерство обороны указало дату, в которую лимит возможной помощи Вооруженным силам Украины будет исчерпан.
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Евгения Парфентьева