Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю

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Сообщение о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах вызывает сожаление в США, заявил Джон Басс, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам, в ходе онлайн брифинга.
Он подчеркнул, что США всегда выражают сожаление о потерях гражданского населения в ходе военных столкновений.
Тем не менее, он также обвинил Россию в участии в «жестоком» конфликте на Украине и отметил, что использование Украиной военной помощи от западных стран оказывает влияние на тактику российских вооруженных сил.
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Артем Кузьмин