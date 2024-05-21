Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Фото: istock / oliver de la haye
Международный уголовный суд (МУС) может распространять свою юрисдикцию на РФ, но не на Израиль, хотя оба государства не являются членами МУС. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — высказался представитель американского внешнеполитического ведомства.Миллер отметил, что в Израиле якобы и так присутствуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На вопрос уточнить, какие действия израильских властей, которые изначально отвергали попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности государства сотрудничать с инстанцией, Миллер ответил, что «в расписании была поездка прокурора».
«Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими», — заявил он.Ранее в США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Политолог Мирзаян раскрыл ещё одну причину визита Путина в Китай
В США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Сенатор Карасин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Алина Юрчак