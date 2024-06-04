Госдеп отказался комментировать статус паспорта летевшего в Россию Риттера

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Госдепартамент не стал комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в госдепе.До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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