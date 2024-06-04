Госдеп отказался комментировать статус паспорта летевшего в Россию Риттера

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживающее Иран, сообщило, что в первый раз выпустило разработанную ими новую баллистическую ракетк «Палестина» из Йемена по Эйлату на юге Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.