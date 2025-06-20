Госдеп: в США решение по России и Украине примет исключительно Трамп

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В США решение по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент страны Дональд Трамп. Об этом заявила на брифинге глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.



«Только президент [Трамп] может принять решение о том, как действовать дальше [в отношении конфликта между РФ и Украиной]», — заявила Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что американская сторона внимательно наблюдает за переговорным процессом между странами и не выключается из него. По словам Брюс, только встреча делегаций России и Украины позволит урегулировать конфликт.
Иван Мусатов

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