Госдеп: в США решение по России и Украине примет исключительно Трамп
В США решение по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент страны Дональд Трамп. Об этом заявила на брифинге глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Только президент [Трамп] может принять решение о том, как действовать дальше [в отношении конфликта между РФ и Украиной]», — заявила Брюс.
Представитель Госдепа отметила, что американская сторона внимательно наблюдает за переговорным процессом между странами и не выключается из него. По словам Брюс, только встреча делегаций России и Украины позволит урегулировать конфликт.