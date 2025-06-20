Путин не исключил взятия Сум российской армией

20 июня 2025, 19:55

Путин не стал исключать, что Россия заберет Сумы, но сейчас такой задачи нет

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

У России нет задачи забрать Сумы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании ПМЭФ.







«Но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил российский лидер.