Путин не исключил взятия Сум российской армией
Путин не стал исключать, что Россия заберет Сумы, но сейчас такой задачи нет
У России нет задачи забрать Сумы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании ПМЭФ.
«Но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что действия Москвы обусловлены в том числе постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны украинской армии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.
Ранее в Кремле заявили, что не планируют отказываться от военного преимущества на фронте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.