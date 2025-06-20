Путин: Россия настаивает на признании сложившихся на земле реалий

20 июня 2025, 18:59

Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к капитуляции Украины

Владимир Путин ( Фото: www.kremlin.ru )

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины.







«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — отметил президент.

