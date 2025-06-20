Путин: Россия настаивает на признании сложившихся на земле реалий
Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к капитуляции Украины
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины.
«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — отметил президент.В ходе выступления Путин также напомнил, что безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других государств, подчеркивая важность учета интересов всех сторон в обеспечении региональной стабильности.