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Венгрия призвала к миру после атаки ВСУ на Курскую область

Советник Орбан призвал мир проснуться после атаки ВСУ на Курскую область
12 августа 2024, 23:15
Фото: сайт ЕС

Фото: сайт ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан призвал мировое сообщество добиваться мирного урегулирования украинского конфликта после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом он заявил 12 августа.
«Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру!» – написал Орбан в своем *Facebook-аккаунте.

По его мнению Орбана, у этого конфликта нет решения на поле боя, только путем переговоров.



Ранее премьер-министр Венгрии уже предлагал Украине подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В июле Виктор Орбан впервые после начала военной спецоперации на Украине посетил Киев, где изложил эту позицию президенту Зеленскому. Но тогда Киев не принял предложение Орбана, заявив, что у Украины своя позиция по этому вопросу.

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НАТО стягивает военные силы к границам Белоруссии, сообщает погранкомитет
Госпогранкомитет: НАТО наращивает группировку войск на границе Белоруссии
12 августа 2024, 22:09

Фото: сайт НАТО

Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский в понедельник 12 августа.
«Мы наблюдаем наращивание военной силы НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, особенно на границах с Латвией, Литвой и Польшей», – заявил Бычковский во время стрима проекта «Минск-Москва» на YouTube.

Представитель погранкомитета также уточнил, что венные силы стягиваются для многочисленных учений на территории членов альянса. Кроме того пограничные службы Евросоюза продолжают усиливать охрану у границ с Белоруссией. Туда стягивают армию, спецподразделения и полицию.

Также по данным Госпогранкомитета Белоруссии, некоторые соседние государства выставили у границы бетонные блоки.

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#лукашенко
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Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Трамп опубликовал первый за долгое время пост в соцсети Х
12 августа 2024, 22:00

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые за долгое время обратился к американцам через соцсеть Х.
Он спросил граждан, лучше ли им живётся при нынешнем президенте Джо Байдене, нежели во время его правления. Сейчас, когда в стране разрушена экономика, границы стёрты, а нация в упадке.

Трамп призвал вернуть США к прежнему состоянию, когда страна была великой, безопасной и доступной. Также политик выложил свой аккаунт предвыборный ролик.

Напомним, что это первый за долгое время пост Трампа в соцсети Х. Последняя запись датируется 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал своё тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия во время рассмотрения уголовного дела, возбуждённого против него за попытки переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.

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#экономика
#пост
#политика
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Шойгу обсудил с белорусским коллегой последние атаки Украины
Секретари Совбеза РФ и Белоруссии сошлись в оценке украинского конфликта
12 августа 2024, 20:04

Фото: сайт Кремля

Секретари советов безопасности России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович провели встречу в Москве и обсудили происходящие в рамках украинского конфликта события.
Шойгу указал на то, что ему с коллегой было, что обсудить, поскольку Украина вновь пытается доказать всему миру, что действует с рамках допустимого правового поля, однако всем понятно, что это не так.

По словам главы Совбеза России, бойцы ВСУ заходят на гражданские объекты, убивают мирных жителей, обстреливают гражданские автомобили.

Вольфович, в свою очередь, указал на нацеленность Белоруссии на стратегическое партнёрство с Россией во всех сферах, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности.

Также белорусский секретарь подчеркнул, что власти России и Белоруссии имеют одинаковые взгляды на актуальную политическую повестку, на ситуацию в мире, а также настаивают на решение всех вопросов, прежде всего, путём проведения мирных переговоров.

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#сергей шойгу
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#белоруссия
#политика
#украина
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Зеленский собирает список требований Запада для дальнобойных ударов по РФ
12 августа 2024, 19:37

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от западных партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предводитель киевского режима пояснил, что данные поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» Украины.

Также Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в госзакупках и заключаемых на пять-десять лет контрактах с украинскими предпринимателями.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#всу
#зеленский
#джо
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Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Fox: Трамп потребует возмещения ущерба на $100 млн из-за обыска в 2022 году
12 августа 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 миллионов долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом информирует телеканал Fox News.
Юристы Трампа утверждают, что «очевидной целью обыска являлось политическое преследование», а действия правоохранителей нарушали ряд протоколов. Они уже направили Минюсту уведомление о намерении подать иск в суд.

У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке. Уточняется, что сотрудники Федерального бюро расследований США в рамках обыска изъяли в общей сложности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что новые статьи обвинения Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от пяти до двадцати лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#наказание
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#обвинение
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В Белоруссии оценили ситуацию на границе с Украиной
Госпогранкомитет Белоруссии: обстановка на украинской границе контролируемая
12 августа 2024, 18:51

Фото: iStock/kodda

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной полностью контролируемая, однако пограничники несут службу в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский в эфире стрима «Москва – Минск» на YouTube.
Отмечается, что с точки зрения обеспечения пограничной безопасности обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируема, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Бычковский подчеркнул, что такие меры приняты из-за зафиксированных нарастающих рисков переноса диверсионно-террористических действий на территории страны.

В частности, речь идёт о разведке территории украинцами, а также попытках проникновения для размещения схронов со средствами поражения. Для того, чтобы не допускать таких действий была усилена охрана, в которой помимо пограничников задействованы армейские подразделения.

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#белоруссия
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#граница
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#охрана
#опасность
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Премьер Украины Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с ПВО
12 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с системами ПВО и в обучении пилотов для управления поставленными странами НАТО истребителями F-16. Об этом он написал в своём Telegram-канале по итогам встречи с демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом*.
Также политик обсудил с сенаторами потребности Украины в восстановлении энергетической системы, а также высказал претензии на замороженные Западом российские активы. Вместе с тем Шмыгаль призвал бизнес Соединённых Штатов инвестировать в более приоритетные отрасли.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#сша
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#пво
#обучение
#истребитель f-16
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Ирландский журналист высмеял Зеленского за попытку обвинить Россию в атаке на ЗАЭС
Боуз назвал убогой попытку Зеленского обвинить Россию в атаке на ЗАЭС
12 августа 2024, 18:24

Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским рассчитывают убедить мировую общественность, что Россия сама наносит удары по ЗАЭС, которую контролирует, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.
«Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует, в то время, как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого», — написал Боуз 12 августа.

Отметим, что Ростехнадзор проверил состояния гидротехнических сооружений Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ и последующего пожара градирни.

«Энергоблоки ЗАЭС находятся в холодном состоянии, возгорание не повлияло на ядерную и радиационную безопасность станции. Радиационный фон остается в норме» – сообщает отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности Донского МТУ по надзору за ЯРБ.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда после атаки на атомную станцию обвинила Россию.

X* – соцсеть запрещенной в РФ организации Meta

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#всу
#зеленский
#заэс
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В Белоруссии сообщили об уничтожении 13 дронов ВСУ в пятницу
12 августа 2024, 18:00

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Белоруссией в пятницу, 9 августа, были сбиты 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил замначальника факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета генштаба вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью агентству БелТА.
Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией Белоруссии были сбиты ударные беспилотники, часть улетевших в сторону России была сбита российскими системами ПВО. Этот инцидент он назвал провокацией, подчеркнув, что подобные выходки Киева не останутся без ответа.

Богодель подчеркнул, что беспилотники ВСУ были информационным посылом со стороны Украины, целью которого было показать Белоруссию в неприглядном виде, а также указать на то, что Киев безнаказан.

Военэксперт напомнил, что на территории Белоруссии для уничтожения дронов работал полк ПВО с зенитными ракетными комплексами. Им были уничтожены шесть БПЛА, а оставшиеся группы дронов были переданы радиотехническими войсками и переданы России, где их ликвидировали в Ярославской и Смоленской областях.

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#белоруссия
#беспилотник
#пво
#александр лукашенко
#всу
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