Венгрия призвала к миру после атаки ВСУ на Курскую область

Фото: сайт ЕС
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан призвал мировое сообщество добиваться мирного урегулирования украинского конфликта после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом он заявил 12 августа.
«Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру!» – написал Орбан в своем *Facebook-аккаунте.По его мнению Орбана, у этого конфликта нет решения на поле боя, только путем переговоров.
Ранее премьер-министр Венгрии уже предлагал Украине подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В июле Виктор Орбан впервые после начала военной спецоперации на Украине посетил Киев, где изложил эту позицию президенту Зеленскому. Но тогда Киев не принял предложение Орбана, заявив, что у Украины своя позиция по этому вопросу.
*Запрещенная в РФ соцсеть экстремистской организации Meta
Читайте также:
НАТО стягивает военные силы к границам Белоруссии, сообщает погранкомитет
Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
Лия Мурадьян