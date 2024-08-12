Зеленский собирает список требований Запада для дальнобойных ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от западных партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предводитель киевского режима пояснил, что данные поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» Украины.
Также Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в госзакупках и заключаемых на пять-десять лет контрактах с украинскими предпринимателями.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в госзакупках и заключаемых на пять-десять лет контрактах с украинскими предпринимателями.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова