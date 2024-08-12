НАТО стягивает военные силы к границам Белоруссии, сообщает погранкомитет

Фото: сайт НАТО
Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский в понедельник 12 августа.
«Мы наблюдаем наращивание военной силы НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, особенно на границах с Латвией, Литвой и Польшей», – заявил Бычковский во время стрима проекта "Минск-Москва" на YouTube.
Представитель погранкомитета также уточнил, что венные силы стягиваются для многочисленных учений на территории членов альянса. Кроме того пограничные службы Евросоюза продолжают усиливать охрану у границ с Белоруссией. Туда стягивают армию, спецподразделения и полицию.
Также по данным Госпогранкомитета Белоруссии, некоторые соседние государства выставили у границы бетонные блоки.
Читайте также:
Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины
РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины
Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной
Лия Мурадьян