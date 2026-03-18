Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов
Государственный долг США впервые превысил отметку в 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют неофициальные расчеты на основе данных Минфина США и онлайн-сервисов мониторинга.
Согласно информации американского казначейства, по состоянию на 16 марта объем суверенного долга составлял 38,992 триллиона долларов. При этом еще 21 октября прошлого года показатель впервые превысил 38 триллионов.
В то же время данные ресурса usdebtclock.org показывают, что долг уже перешагнул новый рубеж и достиг примерно 39,003 триллиона долларов, продолжая расти. Таким образом, за менее чем пять месяцев государственная задолженность США увеличилась более чем на один триллион долларов.
