Мозамбик может отменить визы для граждан России

17 марта 2026, 23:11

Россия и Мозамбик прорабатывают соглашение о двусторонней отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом рассказали в посольстве России в Мозамбике.





Отмечается, что на сегодняшний день соответствующий документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика.





«В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик», — пояснили в диппредставительстве «Известиям».