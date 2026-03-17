Мозамбик может отменить визы для граждан России

Россия и Мозамбик прорабатывают соглашение о двусторонней отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом рассказали в посольстве России в Мозамбике.



Отмечается, что на сегодняшний день соответствующий документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика.

«В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик», — пояснили в диппредставительстве «Известиям».

Кроме того, Москва и Мапуту прорабатывают взаимодействие в образовательной и военно-технической сферах. Так, на сегодняшний день в вузах Минобороны РФ обучаются 197 мозамбикских военнослужащих. Вместе с этим страны ищут новые формы инвестиционного сотрудничества в экономических отраслях.
Элина Позднякова

