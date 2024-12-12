Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Детям показали порно в детской поликлинике

Детям показали порно в детской поликлинике

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.
Об этом сетевому изданию «Пенза взгляд» рассказала одна из родительниц. По словам женщины, 3 декабря она пришла в поликлинику с дочерью на приём к педиатру. На экране в холле демонстрировался ролик о правах детей. Внезапно он был прерван и на весь зал в течение какого-то времени был показан порнографический контент. Молодая мама не поверила своим глазам. Но через пару минут в трансляцию снова вклинилась откровенная сцена.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Удалось установить, что флеш-карта, с которой демонстрировался ролик, была заражена вирусом.



Администрация поликлиники и специалист по техническому обслуживанию были привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие надлежащего контроля за демонстрацией роликов с непроверенного носителя. Женщина, ставшая свидетельницей трансляции «взрослого» кино в детской поликлинике, написала заявление в прокуратуру.

Читайте также:

Минкульт РФ одобрил демонстрацию порно в онлайн кинотеатрах

Директор турклуба снял детское порно и распространил его в соцсетях

Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно
#проверка
#кино
#карта
#женщина
#женщины
#приём
#администрация
#заявление
Склад со стройматериалами загорелся в Барнауле: площадь пожара стремительно растет
Склад со стройматериалами загорелся в Барнауле
12 декабря 2024, 12:53

Фото: istockphoto/grafoto

В Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, огонь может перейти на соседние здания, что вызывает серьезные опасения у специалистов. МЧС России активно задействует все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что мощнейший пожар произошел в американском городе Малибу. Пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу живут голливудские миллионеры со звездами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

Двое рабочих спасены во время пожара на шахте в Кузбассе

Возгорание дома в Самарской области унесло жизни двух человек
#мчс
#пожар
#рынок
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЯНАО задержаны два таджика с накладной лысиной и линзами для смены цвета глаз
12 декабря 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Dzurag

В ЯНАО правоохранители задержали двух граждан Таджикистана. У них было обнаружено оружие и целый шпионский набор, включая лазерный прицел, накладную лысину и линзы для изменения цвета глаз.
Два брата — 39-летний Некруз и 37-летний Шахрат — задержаны в Ноябрьске, сообщает телеграм-канал Baza. При обыске у них нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также шпионские атрибуты для изменения причёски и цвета глаз.

Пока на иностранцев завели только дело по статье о незаконном хранении оружия. По словам братьев, ничего противозаконного они не делали. Один любит оружие, другой увлекается охотой.

Однако представители силовых структур не слишком верят гражданам Таджикистана. Вызывают подозрение обилие сим-карт и шпионский грим. Они зарегистрированы и получили вид на жительство в ХМАО несколько месяцев назад. При этом на допросах оба вдруг резко перестали понимать русский язык.

Читайте также:

В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков

В Коломне поймали двух курьеров телефонных мошенников

Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет
#дело
#изменения
#оружие
#русский язык
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У жительницы Волгоградской области началась гидрофобия после заражения бешенством
В Волгоградской области женщина боялась воды после заражения бешенством
12 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/fizkes

В Волгоградской области 44-летнюю женщину укусила заражённая бешенством лиса, пострадавшая умерла.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года в городе Михайловке.

Как пишет издание «В1.ру» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, женщина не обращалась за экстренной профилактикой, она попала в больницу после того, как у неё началась гидрофобия: при виде воды или мысли о ней у пациентки появлялся сильный приступ, каждый раз, когда она пыталась попить, её охватывала паническая атака. Подобный симптом, по словам врачей, является следствием развивающегося бешенства в организме.

Женщину экстренно госпитализировали, но медики не смогли ей помочь. Спустя несколько дней пациентка скончалась.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2024 года количество обращений жителей Волгоградской области в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных увеличилось на 30%, от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек.

Данный регион входит в эпидемическую зону по бешенству.

Читайте также:

В Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака

Детям показали порно в детской поликлинике

В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч
#трагедия
#женщина
#медики
#бешенство
#волгоградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака
12 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/ Vera_Petrunina

В Нижегородской области в селе Кочетовка Сеченовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7-летнего мальчика, который катался на тюбинге, проинформировала пресс-служба УГИБДД Нижегородской области
Происшествие случилось 11 декабря. После четырёх вечера на улице было уже темно. По деревенской заснеженной дороге ехал Land Cruiser, водитель которого не заметил катающегося на ватрушке 7-летнего мальчика.

«Водитель увидел, что впереди по дороге бежит овчарка. А когда собака начала перебегать дорогу, то он заметил, что к ней привязан тюбинг. Начал тормозить, но столкновения избежать не удалось», — обратили внимание в ГИБДД.

Ватрушка влетела в переднюю часть машины. Ребёнок получил травмы, его госпитализировали в центральную районную больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что в детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч

Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете

В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомцу ради спасения родителей
#гибдд
#происшествие
#ребёнок
#собака
#травмы
#происшествия
#машины
#госавтоинспекция
#тюбинг
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Крыму
Бастрыкин поручил начать расследование после избиения школьницы в Крыму
12 декабря 2024, 11:57

Александр Бастрыкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка сверстниками на пляже в городе Щёлкино в Крыму. Об этом сообщают в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
По данным ведомства, следователи начали проверку после публикации видео в соцсетях, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Щёлкине.

Информация об инциденте появилась 11 декабря в СМИ. Известно, что родители подростков пытаются принять меры, чтобы детей, избивших девочку, не привлекли к ответственности за драку.

Читайте также:

Детям показали порно в детской поликлинике

Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете

В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков
#школьники
#видео
#ск рф
#крым
#избиение
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч
12 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/ Oleksandr Sadovenko

Три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей, сообщила газета «Фонтанка».
Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину, взятую в аренду.

В автомобиле во время езды по городу похитители сказали, что пострадавший должен им 600 тысяч рублей и требовали у него данную сумму. Они не получили желаемое и отпустили парня, подозреваемые высадили его возле ТЦ «Прибалтийский».

Через небольшой промежуток времени молодых людей задержали. Сейчас специалисты выясняют, были ли иные такие эпизоды при участии фигурантов дела.

Студент Военмеха — лишь один из задержанных, 19-летний молодой человек. Двум другим подозреваемым по 18 лет, один из них учится в академии милиции, другой – в колледже, сообщила «Комсомольская правда».

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания.

Читайте также:

Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери

Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО

В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
#дело
#студент
#уголовное дело
#следователи
#похищение
#пострадавший
#человек
#специалисты
#тц
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете
12 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Школьницы всемером избили и подвергли издевательствам свою сверстницу в школьном туалете. После этого они хвастались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной.
Теперь в отношении очередных «звёзд интернета» возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл 9 декабря в подмосковных Котельниках. Семь учениц одной из школ закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться. Девочку таскали за волосы, били, всячески обзывали. Всё происходящее школьницы снимали на видео, а потом ролик появился в сети.

По словам родителей избитой девочки, в школе узнали о происшедшем, но предпочли замолчать ситуацию. Видео стёрли из всех чатов, а маме девочки сказали, что её дочь просто курила в туалете и из-за этого потеряла сознание. Между тем, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.

Происшествием в подмосковной школе заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

Однако авторы видео и участницы расправы, похоже, не испугались, а обрадовались.

«Мама, мы теперь популярные! Мы в канале у Мизулиной!» — с восторгом написала одна из них.

Теперь у школьниц будет меньше поводов для радости. Против них в следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Читайте также:

В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков

«Мы в канале у Мизулиной, поедем на ТВ»: в Котельниках семь подростков сняли на видео жестокое избиение школьницы

В Подмосковье школьницу избили сверстницы
#следственный комитет
#уголовное видео
#травма
#инцидент
#мама
#волосы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков
В Дагестане 22-летний геймер избил подростков в ответ на их оскорбления
12 декабря 2024, 11:27

Фото: iStock/Backiris

В Кизилюртовском районе в Дагестане 22-летний геймер избил школьников после того, как те начали его оскорблять.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, молодой человек пришёл поиграть в компьютерный клуб. Вместе с ним в заведении находились подростки — они вели себя шумно. Геймер сделал им замечание, но в его адрес посыпались оскорбительные слова.

Парень ушёл из компьютерного клуба. Позже он выследил ребят и напал на них. Избитых школьников госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Молодого человека удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Никольске в Вологодской области местную жительницу признали виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.

Читайте также:

«Мы в канале у Мизулиной, поедем на ТВ»: в Котельниках семь подростков сняли на видео жестокое избиение школьницы

В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомцу ради спасения родителей

Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет
#уголовное подростки
#избиение
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину
Мать подростка Мурдиева, рассорившего СК и Кадырова, просит о честном следствии
12 декабря 2024, 11:22

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)

Мать 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, рассорившего Следственный комитет РФ и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину. Об этом пишет Ura.ru.
Напомним, что Главное управление Следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществлённого группой лиц по предварительному сговору.

На сторону молодого человека встал Кадыров, который заявил, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видеозапись была рассмотрена сторонами обвинения некорректно.

После глава Чечни выступил с критикой в адрес Бастрыкина и объявил, что тот «сидит не на своем месте».

Мать подростка обратилась к Бастрыкину с требованием провести честное расследование. Она подчеркнула, что подала более 700 жалоб по делу её несовершеннолетнего сына. Однако получила только отказы в их удовлетворении.

Также женщина добавила, что запрашивала видеозаписи с камер видеонаблюдения в торговых центрах «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что следствие имеет эти кадры, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела мать их не обнаружила. Она убеждена, что следователь умышленно убрала их, чтобы сфальсифицировать дело.

Читайте также:

Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет

В Томской области водитель автобуса сбил подростка и отвёз его в школу

Полиция Воронежа задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев
#следственный комитет
#рамзан кадыров
#чечня
#москва
#уголовное дело
#следствие
#кадры
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате