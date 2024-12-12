Детям показали порно в детской поликлинике

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В детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.
Об этом сетевому изданию «Пенза взгляд» рассказала одна из родительниц. По словам женщины, 3 декабря она пришла в поликлинику с дочерью на приём к педиатру. На экране в холле демонстрировался ролик о правах детей. Внезапно он был прерван и на весь зал в течение какого-то времени был показан порнографический контент. Молодая мама не поверила своим глазам. Но через пару минут в трансляцию снова вклинилась откровенная сцена.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Удалось установить, что флеш-карта, с которой демонстрировался ролик, была заражена вирусом.
Администрация поликлиники и специалист по техническому обслуживанию были привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие надлежащего контроля за демонстрацией роликов с непроверенного носителя. Женщина, ставшая свидетельницей трансляции «взрослого» кино в детской поликлинике, написала заявление в прокуратуру.
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В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Удалось установить, что флеш-карта, с которой демонстрировался ролик, была заражена вирусом.
Администрация поликлиники и специалист по техническому обслуживанию были привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие надлежащего контроля за демонстрацией роликов с непроверенного носителя. Женщина, ставшая свидетельницей трансляции «взрослого» кино в детской поликлинике, написала заявление в прокуратуру.
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Александр Бойцов