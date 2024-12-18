В российском регионе инвалиду дали 2 года условно за фото с детской порнографией

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В российском регионе 22-летнего инвалида осудили за рассылку фото с детской порнографией. Ново-Савиновский суд Казани приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
По версии следствия, молодой человек отправил трем знакомым исчезающие сообщения с эротическими изображениями с детьми, однако один из них успел сделать снимок экрана.
Как сообщает «Татар-информ», прокурор требовал назначить инвалиду семь лет колонии строгого режима, но суд учел то, что фигурант сотрудничал со следствием, имел несколько тяжелых диагнозов и раскаялся. Адвокат также отмечал, что его подзащитный был признан бронзовым призером на чемпионате России по карате, но бросил спорт из-за болезней.
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Как сообщает «Татар-информ», прокурор требовал назначить инвалиду семь лет колонии строгого режима, но суд учел то, что фигурант сотрудничал со следствием, имел несколько тяжелых диагнозов и раскаялся. Адвокат также отмечал, что его подзащитный был признан бронзовым призером на чемпионате России по карате, но бросил спорт из-за болезней.
«Прошу учесть мое полное раскаяние, состояние здоровья, отсутствие судимости и хорошие характеристики. Хочу стать хорошим человеком», — заявил молодой человек во время последнего слова.Читайте также:
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Данил Пономарев