В России назвали реальной угрозой поставки США других ракет, вместо «Томагавков»
Реальной угрозой для России могут стать не только «Томагавки», но и другие американские ракеты — например, JASSM. Об этом пишет Telegram‑канал «Старше Эдды».
По данным канала, США накопили несколько тысяч крылатых ракет JASSM (воздушного базирования для поражения наземных целей) и противокорабельных LRASM, а этот парк накапливался более 25 лет. У JASSM ранних серий, по утверждению источника, уже истекает срок хранения.
Отмечается, что такие виды вооружений теоретически можно передать Украине: ракеты совместимы с F‑16, которые являются штатными носителями JASSM и LRASM. Автор поста также полагает, что Киев в перспективе может получить и другие дальнобойные ракеты, поскольку Москва до сих пор сдержанно реагировала на поставки полевой артиллерии, РСЗО, оперативно‑тактических ракет и боевых самолетов.
В публикации подчёркивается, что вопрос о передаче «Томагавков» для США во многом носит медийный характер — у администрации есть веские аргументы против таких поставок, и Дональд Трамп это понимает.
Ранее сенатор Алексей Пушков предупреждал, что поставка крылатых ракет может привести к «неограниченной ракетной войне» и ещё большему обострению конфликта.
27 сентября The Wall Street Journal написала о том, что Трамп обсуждал тему «Томагавков» с Владимиром Зеленским, но не брал на себя обязательств. 7 октября сам глава Белого дома заявил, что почти принял решение по этим ракетам.
