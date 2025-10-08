В России назвали реальной угрозой поставки США других ракет, вместо «Томагавков»

08 октября 2025, 12:27

В России назвали реальной угрозой вместо «Томагавков» ракеты JASSM и LRASM

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Реальной угрозой для России могут стать не только «Томагавки», но и другие американские ракеты — например, JASSM. Об этом пишет Telegram‑канал «Старше Эдды».