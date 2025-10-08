Подготовленный США украинский отряд «Дозор» понес потери на Сумском направлении
Подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор» Государственной пограничной службы Украины переместились с волчанского на сумское направление, пишет РИА Новости.
В ходе первых боевых действий отряд понёс потери. «Дозор» прошёл обучение под руководством американских инструкторов. США также предоставили ему современное оснащение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: