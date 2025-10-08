МИД: Импульс к урегулированию на Украине после встречи Путина и Трампа исчерпан

08 октября 2025, 12:13

Фото: iStock/Ruma Aktar

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске импульс для урегулирования конфликта на Украине оказался исчерпан. Об этом дипломат рассказал журналистам.