МИД: Импульс к урегулированию на Украине после встречи Путина и Трампа исчерпан
Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске импульс для урегулирования конфликта на Украине оказался исчерпан. Об этом дипломат рассказал журналистам.
В своем заявлении Рябков отметил, что Россия призывает США трезво подойти к вопросу поставок Киеву ракет «Томагавк». По его словам, передача этого вооружения Украине приведёт к качественному изменению обстановки на фронте. Рябков обратил внимание на то, что использование «Томагавков» возможно только с участием американского персонала.
Помимо этого, дипломат прокомментировал нынешнюю ситуацию между российской и американской сторонами. Как оказалось, контакты с США по обмену заключёнными продолжаются. При этом Москва не получила ответа от Вашингтона на предложение Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
К тому же РФ введёт ограничения на поездки дипломатов из недружественных стран, которые ограничат передвижение российских дипломатов по шенгенской зоне. Рябков подчеркнул, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог, но готова к ответным мерам в случае новых ограничений.
