В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что предложение освободить простуженных россиян от работы на 2-3 дня без предоставления больничного, обсуждаемое в обществе, вызывает неоднозначные мнения. Это может оказать влияние не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей. Об этом информирует РИА Новости.