В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что предложение освободить простуженных россиян от работы на 2-3 дня без предоставления больничного, обсуждаемое в обществе, вызывает неоднозначные мнения. Это может оказать влияние не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей. Об этом информирует РИА Новости.
По её мнению, как медика, если у человека появились первые признаки простуды и он почувствовал недомогание, ему следует в первую очередь обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса очень похожи, и только специалист сможет правильно оценить ситуацию.
Член комитета Госдумы отметила, что нельзя рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. Помимо этого, Фролова пояснила, что без справки доказать, что человек действительно болел, будет сложно.
Кроме того, она добавила, что правила оформления больничного в России ясны, и задала вопрос о том, из каких источников будут финансироваться эти дни отдыха.
Ранее сообщалось, что ГД одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — пояснила она.
Член комитета Госдумы отметила, что нельзя рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. Помимо этого, Фролова пояснила, что без справки доказать, что человек действительно болел, будет сложно.
Кроме того, она добавила, что правила оформления больничного в России ясны, и задала вопрос о том, из каких источников будут финансироваться эти дни отдыха.
Ранее сообщалось, что ГД одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова